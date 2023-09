Got Talent 2023 es uno de los programas que está siendo tendencia en este año, junto a Abel Pintos, La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul como jurados y la participación de Lizy Tagliani como conductora. En el último capítulo hubo un cruce entre la cantante de cumbia contra la actriz y el bailarín.

Matías estaba en el escenario mostrando como puede imitar varias voces de famosos cuando sucedió el comentario de La Joaqui contra sus compañeros de silla.

"Matías. Bueno, algunas voces eran muy buenas, otras eran más complicadas. Había, obviamente, de Moria por ejemplo, algunas cositas que salían bien y otras media rara. Tenés que trabajar más. Porque la imitación es una cuestión de oído. Y de práctica", le dijo Flor Peña.

Por su lado, Emir le aconsejó: "A mí lo que me pasó, y por eso puse la cruz, era porque te faltaba creértela en el escenario. Eras como un pollito mojado, con miedo. Y si me dejaste enojado porque sos muy bueno y si realmente le dabas esa seguridad, seguramente sonaba increíble. Metele seguridad porque sos muy bueno. Encima la edad que tenés, guacho, metele".

Cuando el bailarín dio su devolución, el público se empezó a reír y él muy enojado se dio vuelta: "¿De qué se ríen?", le preguntó a los espectadores. La Joaqui no se la dejó pasar y le dijo: "Me vuelven a tratar mal al público una vez y los torteo". Esto no le gustó mucho a Flor Peña que siguió la devolución cruzada de brazos y con mala cara.