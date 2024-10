Los tríos de piano en el jazz se destacan por la relación entre el piano, el contrabajo y la batería, desde la interacción e improvisación, los arreglos y un sonido con identidad.

Giménez López, Di Renzo y Ruggieri hacen honor al arte del trio con la interpretación de standards de jazz en el disco editado por BlueArt Records con producción ejecutiva de Horacio Vargas y Francisco Cabezudo.

Disponible en plataformas digitales para su escucha:

https://open.spotify.com/album/3CCCgGAsdhean5MR1hdrU6

https://tidal.com/browse/album/379289294?u

La presentación del CD será en el martes 15 de octubre a las 20 en el teatro El Círculo, Laprida y Mendoza, en el marco del ciclo de jazz que produce BlueArt junto con la Asociación Cultural El Círculo.

El concierto se realizará con el formato “Fila Cero”, en el cual el público asistente estará ubicado sobre el escenario de la sala.

Entrada: $ 6.000 (anticipadas en la boletería del teatro).

Concierto auspiciado por el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y la secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

Los temas incluidos en el disco son los siguientes:

1 – Saint Thomas (Sonny Rollins) 5:57

2 – Au Privave/What Reason Could I Give 5:49

Charlie Parker/Ornette Coleman

3 – The Drum Thing (John Coltrane) 4:21

4 – Christa (Gary Peacock) 4:34

5 – In Walked Bud (Thelonious Monk) 3:50

6 – Klactoveedsedtene (Charlie Parker) 5:16

7 – Humpty Dumpty (Ornette Coleman) 5:13

8 – I Got it Bad (And That Ain’t Good) 5:10

Duke Ellington