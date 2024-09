Del 5 al 15 de septiembre llega la Feria del Libro 2024 en Rosario. Con entrada libre y gratuita se realizará en el Centro Cultural Fontanarrosa, en San Martín y San Juan. La editorial Prometeo estará presente y por segunda vez visitará a la ciudad la escritora venezolana Esther Pineda, investigadora y escritora en materia de derechos de las mujeres y discriminación racial.

Pineda contó que en 2023 presentó sus libros en una charla en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) .“Una experiencia hermosa encontrándome presencialmente y recibiendo el cariño de lectoras y seguidoras de mi trabajo, además fui declarada visitante distinguida de la Ciudad de Rosario por el Consejo Municipal, por lo cual Rosario siempre tiene un espacio especial en mi corazón”, relató.

Bellas para Morir 3ª edición ampliada y La Mujer Espectáculo

“Bellas para morir es un libro muy importante para mí porque ha circulado por toda América Latina y España, además que ha permitido poner en boca de muchas mujeres el concepto de violencia estética que he desarrollado; esta tercera edición es una alegría porque se está leyendo, pero sobre todo porque se ha convertido en una herramienta para explicar eso que nos pasa a muchas niñas y mujeres a lo largo de la vida, está habilitando la discusión, la socialización de esa experiencia que nos enseñan a vivirla en soledad y por tanto nos impide transformarlo”, explicó.

La edición incluye casi 100 páginas más, incorpora la visibilización de las particularidades del canon y la industria de belleza en lo que va de esta década desde 2020, reflexiona sobre las diferencias existentes entre el canon de belleza entre los países del caribe y los del sur de América Latina, la influencia de la cultura narco en esos ideales, amplía un poco más el concepto de violencia estética el cual constantemente está revisando y actualizando a la luz del contexto social, reflexiona sobre la violencia estética en mujeres que han sufrido cáncer de mama, la profundización de la violencia estética en el contexto de la pandemia, así como por las redes sociales, los filtros y apps de edición, entre otros elementos nuevos que van a encontrar en el libro.

Con respecto a La mujer espectáculo explicó que es un libro que siempre quiso escribir “porque crecí viendo televisión y consumiendo mucho contenido de la industria cultural, por eso me interesa y me preocupa su alcance y sus efectos. En el libro visibilizo las distintas narrativas sexistas presentes en los medios de comunicación en el pasado y en la actualidad, los estereotipos, prejuicios y tipologías de mujeres que siguen apareciendo en estas narrativas y representaciones; pero también los contenidos que apuntan a cuestionar, criticar y transformar esa mirada, aunque no siempre lo logran”, contó y añadió: “En el libroabordo como son presentadas las mujeres en la publicidad, en la noticia, en los dibujos animados, como aparecen en la industria mediática las madres, las mujeres pobres, las mujeres indigenas y afro, las lesbianas, como se expresa la violencia sexual, femicida y la violencia estética; dialogando siempre entre el pasado que no termina de serlo (porque seguimos consumiendo telenovelas y series de hace 20 años ahora por streaming ejemplo Betty la fea) y el presente que no siempre es novedoso y transformador, sino que reedita y relanza narrativas del pasado en sus nuevas plataformas (lo acabamos de ver en el especial de Olga sobre Cris Morena)”.

Más lectura, cultura e historia

En la Feria se podrán encontrar la colección Nueva Historia de las Mujeres en la Argentina, dirigida por Débora D'Antonio y Valeria Silvina Pita, cuenta con un cuarto tomo publicado en 2024.

Los clásicos de la investigadora argentina Rita Segato: “Santos y daimones. El politeísmo brasileño y la tradición arquetipal”; “La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda”; “Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos”; “La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad”; “La guerra contra las mujeres, “Escenas de un pensamiento incómodo” y “Género, violencia y cultura en una ópticadecolonial”, entre otros.

El Brasil de Bolsonaro, de Gisela Pereyra Doval ; compilación de Juan Bautista Lucca ; Esteban Iglesias ; Cintia Pinillos.

La doble rendija. Autofiguraciones científicas de la literatura en el Río de la Plata, de Luciana Martinez.

Mi aparente fragilidad. La identidad política en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner: 2007-2011, deIrene Lis Gindin.