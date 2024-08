La Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de Santa Fe se presentarán el próximo jueves 29 de agosto, a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza, Rosario), con un programa donde se interpretará “Un réquiem alemán” de Johannes Brahms. Las entradas son gratuitas y podrán retirarse desde el miércoles 28.

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por el Maestro Javier Mas, y el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, dirigido por Virginia Bono, ambos organismos dependientes del Ministerio de Cultura de Santa Fe, realizarán un nuevo concierto de la temporada 2024 en coproducción con el Teatro El Círculo. En el programa se interpretará «Ein deutsches Requiem» (“Un réquiem alemán), Op. 45 del compositor alemán Johannes Brahms. En esta oportunidad, la Orquesta y el Coro Polifónico contarán con la participación del Coro de la Ópera de Rosario dirigido por Horacio Castillo, así como de la soprano Jaquelina Livieri y el barítono Alejandro Spies, en calidad de solistas.

En relación al programa elegido para este concierto, el director Javier Mas manifestó: «Este concierto va a ser uno de los puntos más destacados de la programación de este año. El Réquiem Alemán de Brahms es una meditación sobre la vida y la muerte a partir de textos bíblicos, pero a diferencia de la misa de difuntos tradicional en idioma latín está tomada de la biblia luterana en alemán».

Además, el director agregó: «La sensibilidad de esta pieza está vinculada a sentimientos de misericordia, compasión y optimismo en contraposición a los réquiems latinos como el de Mozart o el de Verdi, de hecho, termina con un clima de beatitud de una manera similar al réquiem de Gabriel Fauré».

Virginia Bono, directora del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, puso en valor esta obra atemporal y de enorme trascendencia en la historia de Brahms y manifestó: «Es una pieza emblemática del repertorio sinfónico coral. Una obra que desde su estreno a fines del 1800 no ha dejado de interpretarse en el mundo entero y es muy apreciada tanto por músicos como por el público que la elige una y otra vez. Es una pieza que se diferencia de todas las otras ‘obras de réquiem’, porque no tiene el formato litúrgico de la misa de difuntos que tiene toda la tradición anterior a Brahms, incluso obras contemporáneas a un réquiem alemán, si no que el compositor elige textos que tienen origen bíblico pero que apuntan más bien hacia la consolación, hacia un sentimiento mucho más humano, y esa es la razón por la que incluso él mismo lo dio en llamar ‘Un réquiem humano'».

Ciclo “Antes del concierto…”

El jueves 29 de agosto, a las 19.15, en el Foyer del Teatro El Círculo, el Maestro Javier Mas y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario continuarán con el ciclo de charlas “Antes del concierto…” como antesala al repertorio a abordar en el concierto que se realizará a las 20hs.

En esta oportunidad el director de la orquesta brindará detalles de la obra que se presentará esa noche: «En este encuentro dialogaremos con la directora del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, Virginia Bono, que además es una destacada especialista a nivel internacional en el repertorio romántico coral alemán, y hablaremos sobre esta pieza y particularidades específicas del repertorio que se inscribe en esta estética».

El ingreso a la charla es libre y gratuito y no requiere retirar previamente una entrada.

