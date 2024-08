Milei confirmó en Rosario el veto a la movilidad jubilatoria y llamó a los senadores “exterminadores de jóvenes”

El presidente Javier Milei estuvo presente en Rosario por segunda vez en lo que va de su gestión para participar del 140º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde brindó un discurso de más de una hora en el que apuntó directamente contra la nueva fórmula de movilidad jubilatoria sancionada en el Congreso, asegurando que la va a “vetar totalmente”.

Milei ingresó al salón auditorio de la Bolsa alrededor a las 20.29 y comenzó a hablar dos minutos después, con su característico “Hola a todos” imitando la canción “El Revelde” de La Renga y asegurando que su discurso era distinto, pero que tuvo que modificarlo tras la votación del Senado sobre la movilidad jubilatoria.

Por ello, el presidente salió con los tapones de punta contra los senadores, recordando que dos meses atrás dijo que “si los degenerados fiscales que están en el Congreso” querían “romper el programa económico” lo iba a vetar: “Y efectivamente, ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que es que tomaron una medida que le cuesta a los argentinos U$S 370 mil millones arruinándole la vida a nuestros hijos, nuestros nietos, y nuestras generaciones futuras. Por lo tanto, frente a semejante acto de irresponsabilidad, populismo y demagogia, no me queda otra que cambiar el discurso, venir, y contarles, pero afortunadamente el archivo está de mi lado”.

Acto seguido, procedió a dar cuatro argumentos por los que decidió vetar totalmente el proyecto sancionado de modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria.

En primer lugar, se refirió a la “cuestión cuantitativa” sobre “cómo están los jubilados hoy”, asegurando que en “el vergonzoso gobierno kirchnerista” las jubilaciones “en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo”, mientras que en su Gobierno “a pesar de toda la recomposición macroeconómica, las jubilaciones están 5% arriba y le ganaron a la inflación”, y que “crecieron un montón en dólares”.

Luego, habló de “la contradicción de la política”, volviendo a marcar su postura respecto al veto, su anticipo cuando el proyecto salió de Diputados, y llamando a los senadores de “empobrecedores” y “exterminadores de jóvenes”.

Así, llamó a recordar declaraciones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Pichetto y que “todos votaron en contra del 82% móvil”, por lo que ninguno “resiste el archivo”, y que “en el hecho de que estén mal los jubilados, está la irresponsabilidad de haber jubilado personas sin aportes” y que “hay un millón de pensiones truchas”.

“Si quieren ver quiénes arruinaron a los jubilados, miren a los kirchneristas. Es tan claro el desastre que causó el kirchnerismo que durante el gobierno del presidente Macri eso se intentó corregir, y hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional. Entonces la pregunta es, si durante el gobierno los kichneristas lo vieron, y lo vio Juntos por el Cambio, ¿me pueden decir qué carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos?”, señaló.

En tercer lugar, habló de un problema de “asimetría” que tiene la ley, sobre que “cuando la situación es adversa y se da a la baja, hace que no baje; pero cuando sube, sube más que proporcionalmente”, lo que hace “que en dinámica, el gasto previsional sea creciente e incontrolable”, lo que “es directamente la quiebra del Estado”.

Además, Milei dijo que esta “es una ley que viola otra ley”, ya que atenta contra “la Ley de Administración Financiera”, ya que “cuando ustedes deciden crear una partida, también deberían crear un mecanismo para fondear esa partida”.

Esto último lo terminó conectando con su política de “emisión cero”, asegurando que "acá la maquinita se apagó, no se imprime más", y que "han decidido no estafar más a los argentinos con el señoriaje".

Posteriormente, también dedicó parte de su discurso al déficit cero y al crecimiento económico, defendiendo la implementación del RIGI vinculándolo al déficit fiscal, y afirmando que "en los últimos 123 años el Estado argentino tuvo déficit durante 113 y en los 10 que no tuvimos en realidad estuvimos en default", y que por eso el suyo es "el primer gobierno desde el inicio del siglo XX que tuvo superávit fiscal en serio, porque no solo tienen resultados primarios" sino que también están pagando intereses".

“Miren lo que son las cosas, y arrancamos con un déficit de 5 puntos del PBI. ¿Se supone que no tenemos gestión? Y esto ya lo arreglamos en el primer mes. Es decir, hemos tenido la mejor performance fiscal de la historia argentina. Gracias”, continuó, por lo que también, más adelante, dijo que “el gigante Luis ‘Toto’ Caputo tiene mérito para ser el mejor ministro de Economía de la historia”.

El presidente Milei llegó a la Bolsa de Comercio acompañado por su secretaria general, Karina Milei; su vocero, Manuel Adorni; su pareja, ‘Yuyito’ González; y la rosarina diputada Romina Diez, entre los principales integrantes de su comitiva.

En el acto de aniversario, el primero en hablar fue el presidente de la Bolsa de Comercio, Miguel Simeoni, donde agradeció a todos los presentes, destacó un breve repaso por los 140 años de la histórica entidad empresaria, sus ideales y su trabajo actual, el valor de Rosario y agradeciendo al gobernador Pullaro por las obras realizadas.

Posteriormente, el intendente Pablo Javkin comenzó haciendo uso de la palabra deslizando jocosamente que Simeoni “podría ser intendente” por el discurso que había hecho, y recordando la ola de crímenes narcos de marzo y cómo la BCR los recibió con puertas abiertas para sellar un acuerdo contra las mafias “en el momento más difícil que nos tocó en la ciudad”.

En ese sentido, también aprovechó para agradecer a la Nación y a la Provincia por el trabajo para "volver a la normalidad" al dar esa batalla, y destacó también la importancia de Rosario, de su puerto y de la Bolsa.

A su turno, Pullaro también agradeció a Simeoni y la Bolsa de Comercio por su apoyo en la saga violenta de marzo, y en su discurso destacó la importancia de la producción en Santa Fe y resaltó el trabajo en la reducción de gastos por parte de su gestión.

Así también, el gobernador destacó el lanzamiento de seis gasoductos para bajar costos de empresas, y le pidió a Milei la posibilidad de hacerse cargo de las obras públicas: "Que el Estado nos ceda la posibilidad de mejorar rutas. Nuestro gobierno se va a hacer cargo. Cedan las trazas nacionales que tenemos un plan para ejecutarlas".

"Pedimos al gobierno nacional que mire al interior productivo, a nuestra gente, son aliados naturales. Que se cambie la mirada porteñocéntrica que hace que los recursos del interior terminen cayendo en el Amba", disparó.

La visita de este viernes del presidente a Rosario, la segunda desde el comienzo de su gestión (la otra fue en el Día de la Bandera), comenzó turbulenta incluso antes de su arribo, debido a dos amenazas de bomba que se dieron contra la Bolsa de Comercio (BCR) y contra el Aeropuerto a horas de su llegada.

El centro rosarino se vio revolucionado por completo desde temprano, ya que a las vallas de seguridad que se colocaron sobre calle Corrientes y Córdoba, afectando a la libre circulación, se le sumó todo el operativo de evacuación y despliegue policial que ameritó un llamado amenazante contra la Bolsa de Comercio a las 14.30.

Una vez activados los protocolos de evacuación y los controles de la unidad de explosivos de la policía, unas dos horas más tarde se dio la luz verde para comenzar a reanudar las actividades.

En simultáneo, también hubo una amenaza en el Aeropuerto Internacional de Rosario. Con el mismo despliegue policial, la situación en aquel espacio se normalizó también cerca de las 16.