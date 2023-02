El estilo de Julio Cortázar se convirtió en uno de los más influyentes y admirados del siglo pasado. Al cumplirse, el próximo 12 de febrero, 39° años de su fallecimiento, los expertos lingüistas de Babbel, la plataforma premium de aprendizaje de idiomas, recopilaron y analizaron algunas de las frases más populares del escritor, traductor – para la UNESCO - y pensador argentino.

Julio Cortázar es uno de los escritores más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Su estilo literario es muy particular y se caracteriza por la experimentación formal, el uso del lenguaje y la narrativa no lineal. Cortázar utiliza recursos como el juego con la perspectiva, el uso de la metaficción y el uso de la intertextualidad para crear un efecto de ambigüedad y sorpresa en el lector. También se destaca por su capacidad para combinar lo fantástico y lo realista en sus obras, creando una atmósfera de sueño o pesadilla. Nacido en el año 1914, es considerado uno de los escritores más innovadores de su tiempo, con recursos que marcaron un antes y un después en la forma de hacer literatura en el mundo hispano.

“Grandes personalidades de la literatura hispana, como Julio Cortazar, considerado un maestro de la novela mágica y de la poesía, dejaron un legado importante en el idioma español, que permanecen a través del tiempo e influyen en diferentes sociedades”, comentó Esteban Touma, profesor en Babbel Live, la división de clases en vivo a distancia de Babbel. Y agregó, “poder conocer y entender el significado de su obra y de sus frases y reflexiones más conocidas, es una herramienta importante y fundamental para el aprendizaje del idioma pero sobre todo para entender las distintas culturas”.

A continuación, se encuentran algunas de las frases más conocidas que fueron analizadas por los expertos lingüistas de la plataforma de enseñanza de idiomas:

“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma” – “Rayuela” –. Una frase emblemática de Julio Cortázar. Aquellos sentimientos, los más profundos y abrumadores, a veces son difíciles de ponerlos en palabras. Cortázar, con esta frase, reconoce y muestra que, en algunas circunstancias, él tampoco es capaz de hacerlo.

“Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos” – “Rayuela” –. Esta frase busca transmitir que el encuentro entre los enamorados no fue intencional, pero ambos estaban conscientes de que anhelaban encontrar el amor en algún momento de sus vidas.

“Fui una letra de tango para tu indiferente melodía” – poema “Quizás la más querida” –. El tango es un estilo de música muy popular en Argentina y característico de la época, la tierra de este gran escritor, y el que además, influyó en sus obras.

“Hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar” – de “Todos los fuegos el fuego” –. En la vida se aprende a lidiar hasta con las situaciones más insoportables, volviéndolas costumbre para que sean más llevaderas y fáciles de transitar.

“Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo”. – poema “Te amo por ceja” –. Aunque el poema puede aceptar diferentes interpretaciones, al igual que otros muchos poemas del escritor, parece que Cortázar quiso dirigirse a la idea de mujer ideal que guarda y recrea en su interior. Está amando a una mujer que cambia, a una mujer temporal y moldeable, creada por él. Se dirige a la esencia de lo que supone que espera de una mujer y no a una persona en concreto.

“La explicación es un error bien vestido” – “Rayuela” –. Aunque un error posea una explicación plausible, no por ello deja de ser un error.

“No puede ser que estemos aquí para no poder ser” – “Rayuela” –. La vida tiene el sentido que nosotros deseemos darle, depende de nosotros lo que hagamos con ella. Julio Cortázar advierte que no hay otra opción que “poder ser”.

“Mira, sólo hay un medio para matar los monstruos; aceptarlos” – “Los Reyes” –.

El monstruo no muere porque habita dentro del hombre. Negar al monstruo es negar al hombre. El monstruo en el hombre es aquello que no tolera de sí mismo y lo que construye alrededor de ello - sus miedos, sus límites, su debilidad, su vacío, su angustia -. La inevitabilidad de la condición humana. Probablemente no es posible eliminar las emociones negativas pero sí es posible aceptarlas y gestionarlas para convivir con ellas y que no dirija nuestra vida.

"Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo" – “Rayuela” –. Reconocer el fracaso es la mayor oportunidad de comenzar de nuevo y de aprender del camino recorrido.

“Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo”. Reflexión del pensador argentino. Poseer un poco de locura en nuestra vida nos puede recordar que aún estamos vivos, no tiene por qué ser nada negativo.