Con un mensaje que busca dar esperanza, el cómic "Ana", creado por el escritor Guillermo Arriaga y el dibujante Humberto Ramos, aborda la situación de los niños y niñas centroamericanos que huyen hacia Estados Unidos para superar la situación de pobreza y la violencia en la que viven.

Convocados por la ONG Save The Children, los autores mexicanos crearon la historia de una niña hondureña que busca sobreponerse al mundo violento en el que vive junto a su familia, pero sin recurrir a los poderes sobrenaturales.

"Save The Children lo que está buscando es dar esperanza. Así surgió la idea de hacer de la esperanza la palabra guía de este trabajo", dijo Arriaga. "Normalmente, dibujo superhéroes echando rayos y volando. Me queda claro que no puedo contar una historia (como la de Ana) de la misma manera", explicó por su parte Ramos.

Para lograr este cómic, los autores se sumergieron en la historia de muchas niñas y niños centroamericanos que intentaron huir de sus países, en base a los testimonios reunidos por la ONG. Casi el 80% del cómic está basado en la historia real de una sola niña cuyo padre fue asesinado, su madre violada y que debió abandonar su casa para no ser la siguiente víctima, dijo Arriaga, quien nunca antes había hecho un cómic.

En tanto Ramos se propuso ilustrar "momentos muy violentos visualmente", pero que resultaban centrales para entender el desenlace y el viaje de Ana. Arriaga -mundialmente conocido por los guiones de las películas como "Amores Perros" y "Babel" - valoró la "elegancia" con la que Ramos resolvió visualmente la trama, apta para niños a partir de los 12 años. Ramos, quien ha sido reconocido y premiado por su trabajo en Spiderman, cree que Ana termina asemejándose a sus personajes que, como héroes, salvan "su propia circunstancia", señaló.

La migración es el tema central de las películas y de una novela de Arriaga, quien manifestó que tanto él como Ramos están "agradecidos de poder colaborar en una tarea tan importante que es defender a los más vulnerables de los vulnerables que son los niños y las niñas migrantes".

El número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México, muchos de ellos menores de edad, se multiplicó desde la asunción de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.

Solo en abril fueron hallados 17.171 menores no acompañados en la frontera, según cifras del gobierno estadounidense. La versión digital del cómic está disponible en www.apoyo.savethechildren.mx/ana.