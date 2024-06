En el programa La Noche de Mirtha asistió como invitado el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el hombre fuerte de a gestión Milei que llegó al gobierno para mostrar política. Sin embargo, la conductora exteriorizó su indignación por la gestión de los alimentos y la crisis económica en la que se vive y Francos se la vio complicada ante el estilo incisivo de Mirtha.

"Yo lo estuve viendo. Y le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula. Los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo. Estaban en ropa de fajina. Yo decía, ¿por qué no los distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera?Porque siempre hay uno", sostuvo Legrand.

Intentado una respuesta el jefe de Gabinete expresó que "para ser justos, este Gobierno lleva seis meses. En seis meses no se pueden hacer todos los cambios que necesita la Argentina", señaló.

En esta misma linea, intentó exponer cifras de supuestas mejoras, pero la conductora lo interrumpió: "Pero la inflación subió...". Algo frustrado y molesto, el ministro le dijo: "¿Me dejás terminar?". Sin embargo, fiel a su estilo, Legrand indicó: "No, no lo dejo terminar porque lo interrumpo. Yo soy interrumpidora".

Las intervenciones de Francos no terminaron de convencer y el estilo incisivo de MIrtha le hizo pasar un momento incómodo al Jefe de Gabinete en un contexto de fuerte cuestionamientos al gobierno nacional.