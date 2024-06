Cruce y chicanas entre Gigliani y el libertario Volpe: "Hacete el guapo en la cara"

La concejal peronista Fernanda Gigliani se cruzó con el concejal libertario Franco Volpe en el recinto por el sistema de transporte y derivó en chicanas.

Todo comenzó con la discusión de la gratuidad del boleto de colectivos para la marcha del Ni una menos del pasado lunes. Volpe realizó un video donde saca un fragmento de la intervención de Gigliani sobre el tema, pero la concejala denuncia que lo manipuló para hacerla quedar como que votaron la gratuidad para favorecer a su militancia.

“La emergencia no tiene responsabilidad directa por un día de gratuidad, la emergencia tiene que ver con el gobierno nacional que representa el concejal Volpe y que si tanto le preocupa el sostenimiento del sistema de transporte debería estar arriba de su banca pidiéndole al presidente que devuelva el fondo compensador y aporte más recursos. No lo está haciendo, es más, usted es cómplice de la política criminal de este gobierno”, le retrucó en el recinto.

“Si no está de acuerdo con la cuestión de fondo, argumente, pero me parece que hacer esta aseveración con un grado de imputabilidad absoluto y recurrente, cansa”, agregó. Pero la cosa siguió en las redes. Allí el joven que acaba de ingresar al Concejo la acusó de no trabajar y Gigliani lo cruzó.

“Me levanto todas las mañanas a las 6 a rendir cuentas por mi ttrayectoria. ¿Por casa cómo andamos?”, respondió y agregó: “La próxima que te hagas el guapo decimelo de frente en el recinto”.

