Familiares del artista plástico Raúl Domínguez advierten que el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro) no les renueva el permiso del Museo El Paraná y las Islas, que funciona desde hace 55 años en la Estación Fluvial y que fueron instados a desalojar las obras del “pintor de las islas” en quince días.

“El viernes tuvimos una reunión en el Enapro donde nos intimaron a desalojar el museo. No es la primera vez que lo intentan. Nos quisieron hacer firmar una carta tanto a mí como a mi tío para que nos retiremos dentro de 15 días. Mi tío, después de tanta presión y pedir por obras edilicias en ese sector, ya está cansado de luchar”, relató en Sí 98.9 su sobrina, Gabriela Ciani acerca del encuentro con el directorio encabezado por la empresaria Graciela Alabarce.

Y sumó: “Hay filtraciones dentro del museo, había que hacer arreglos y no lo han hecho. Además nosotros tenemos una concesión por 20 años y ya se vencieron los permisos y no los renuevan. Todas las escuelas iban a visitar al museo, se daban charlas y se dictaban clases. Desde la pandemia pusieron un vallado y no nos han permitido abrir más”.

“Hay seis murales adentro, hace años que los descolgaron y se están deteriorando. El museo no son los doce murales gigantes que hay en la Estación. Necesitamos que arreglen las filtraciones y que nos renueven el permiso. Les molesta la cultura de Rosario. Nos dijeron que estábamos romantizando la situación y que no aportaba nada comercial”, cerró Ciani.