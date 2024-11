El Concejal Lisandro Cavatorta presentó un pedido de informes en el Concejo denunciando que quienes contratan los salones para fiestas, siguen pagando SADAIC a pesar del decreto nacional, encareciendo los alquileres o el valor de las tarjetas.

El pasado mes de agosto, el gobierno nacional mediante el decreto 765/2024 publicado en el Boletín Oficial, estableció que las canciones, películas y otro tipo de obras artísticas que se reproduzcan en ámbitos privados dejarán de pagar por el uso de la propiedad intelectual, es decir, dejarán de pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Sin embargo, en la ciudad, los que están alquilando para hacer una fiesta lo siguen pagando.

“Una parte de lo que pagamos cuando hacemos una fiesta es el derecho de propiedad intelectual (SADAIC y AADI CAPIF), y esto encarece el costo de las tarjetas. El que paga siempre es el cliente del salón, los novios o los padres de la quinceañera. Lo que también ocurre es que lo pagan los salones y lo trasladan al contrato de alquiler o valor de la tarjeta” remarcó Lisandro Cavatorta, autor del proyecto.

“Me reuní con la Cámara de Salones de Fiestas y me dicen que se sienten rehenes de esta situación. SADAIC les sigue cobrando a ellos o a sus clientes, los clientes no quieren pagarlo y hay un decreto del gobierno nacional que exime a los salones de fiesta para el pago de SADAIC en fiestas privadas“ argumentó.

Este nuevo decreto reemplaza el anterior N°41.223/34 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, y establece una definición más precisa para su uso libre, sin que implique un pago para los autores. De ahora en más, según lo publicado el Boletín Oficial, “la representación o ejecución pública solo será aquella la que se reproduzca en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”.

“El decreto es claro pero hay mucha confusión en el rubro, por eso presentamos en el Concejo este proyecto, para saber cuál es el alcance del decreto publicado a nivel nacional y por qué los salones y la gente que los contrata, aún, siguen pagando SADAIC. Queremos saber si la gente está pagando algo que no debería. Pagar SADAIC hace más cara la fiesta” argumentó.

Este decreto dispone que cualquier evento en salones de fiesta, hoteles, o pequeños comercios, que se desarrolle “en un ámbito privado, sea de ocupación permanente o temporal”, no deberá abonar tasas por derechos de autor ni por la reproducción de música en las habitaciones o en un kiosco, por ejemplo. Pese a esto, se sigue cobrando y la situación genera incertidumbre en los que buscan realizar festejos en esta última parte del año.

“Es importante aclarar esta situación. Esto no le sirve a nadie, ni a los empresarios, ni a sus clientes ni a los intérpretes y compositores, que no saben si lo que se paga, llega a destino. Cada vez se hace más difícil pagar una fiesta de casamiento, cumpleaños de 15 o evento empresarial. El aumento de costos en la gastronomía y adicionales ya provocaron un incremento en el alquiler de salones para fiestas privadas. Pagar este impuesto lo hace aún más difícil. Es importante que quede claro si la gente tiene que seguir pagando SADAIC o no, y a dónde va ese dinero que se recauda. Lo que si sabemos es que hoy es más caro un alquiler o una tarjeta para los eventos de fin de año porque se sigue cobrando” concluyó Cavatorta.