La gran cita cultural literaria de Rosario comenzó este jueves. Hasta el domingo 15 el Centro Cultural Fontanarrosa hervirá de propuestas varias en torno a la lectura. "Ésta es la ciudad que contó el Negro, la que narró Aira y una noche inspiró a Carver, la que contó Fito y toda la trova en canciones que son poemas, la ciudad retobada de Simeoni y Maronna, la que todos los días ve nacer un escritor nuevo de esos que se recomiendan boca en boca en los bares de siempre o en una reseña de Tik Tok", propuso el intendente Pablo Javkin.

Esta 40ª edición de la Feria depara presencias de una gran cantidad de escritoras y escritores de primer nivel, propuestas artísticas, homenajes, stand de editoriales locales y nacionales, todo con entrada libre y gratuita.

El discurso inaugural, en boca de Beatriz Vignoli, poeta y escritora rosarina, eligió: "Quiero abrir esta Feria del Libro con un pasaje de una carta de Franz Kafka a Oskar Pollak, fechada en 1904”, continuó la escritora y tras parafrasear aquella comunicación pronunció su mensaje, también en formato de carta dirigida al célebre autor checo de “El Castillo”.“Querido Franz: soy tu fan. He leído todos tus libros. Pero creo que no, que no seríamos felices si no tuviéramos libros. Y no podríamos escribir si no tuviéramos libros que leer, porque escribimos con nuestra memoria de lecturas. Lo que se lee y se olvida, se reescribe. Leer es una forma de escribir, y escribir es una forma de leer”, dijo Vignoli.

Agregó en otro tramo: “En Rosario tenemos una tradición de Ferias del Libro porque (digan lo que digan los estudiosos) tenemos una tradición literaria, anclada no solo en obras sino en librerías, bares y afectos. Querido Franz, está científicamente comprobado que comprar libros nos hace felices: segregamos dopamina al hacerlo”.Y luego añadió: “Escribo desde una ciudad llena de ecos de noches, bares y conversaciones; una ciudad de bibliotecas públicas que debieran ser refugios y existir preservadas y nutridas como tales, para que quien no pueda pagar el precio de un libro tenga siempre a mano el alimento del sentido. Querido Franz, te escribo desde una ciudad donde florecen los museos, donde la Universidad y las escuelas y los institutos terciarios resisten, donde la Provincia y la Municipalidad producen y preservan y difunden cultura, donde decenas de centros culturales independientes laburan, aunque muchos de ellos se desangren mes a mes pagando un alquiler o la cuenta de la luz y del gas”.

Luego del acto de apertura, se realizó un homenaje al recientemente fallecido historiador Rafael Ielpi, figura central en el ámbito cultural de la ciudad y quien dirigiera el Cultural Fontanarrosa.

Día x día

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22 y sábados de 10 a 00. Como cada año, será con entrada gratuita, convirtiéndola, de esta manera, en un evento accesible para toda la ciudadanía. Además, la Feria es el espacio para que autores y autoras de todo el país tengan la posibilidad de acercar sus textos a los y las lectoras, este año se destacan, entre otros y otras: Luis Novaresio, Eduardo Sacheri, Reynaldo Sietecase, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Kohan, María Florencia Freijo, Daniel Melero, Florencia Canale, Tute, Camila Perochena, Luciano Lamberti, Jorge Liotti, Hinde Pomeraniec, Juan José Becerra e Isol.

La Feria propone la articulación entre diferentes actores y niveles del Estado, librerías, editoriales, autores y autoras locales, que permite que durante 11 días, cientos de miles de personas de todas las edades puedan disfrutar de una amplia programación.

Las propuestas incluyen presentaciones de libros que abarcan los más diversos temas: ficción, infancias, deportes, inteligencia artificial y tecnologías, economía, salud, música, psicología, astrología, poesía, narración oral, género, entre muchos otros.

También habrá visitas para escuelas, espacio para infancias y espectáculos en Plataforma Lavardén y el teatro La Comedia.

Programación completa, acá.