Amar…Sanar ¿El nuevo tema del Indio Solari habla de Massa?

Lo siguiente es una opinión libre de información pero cargada de sensaciones que dejó la canción en quién escribe desde el primer momento que lo escucho: El Indio le dedicó una STM. El estribillo, las imágenes, la letra y las ganas de ser un player siempre presente de la coyuntura política argentina son las pruebas irrefutables.

¿Cuándo? Este sábado, a semanas de las primeras PASOS el Indio estrenó dos canciones “Amar…Sanar” (de actualidad electoral) y “La Marcha que les debía” (de actualidad contra las inteligencias artificiales, eso que que era su deuda). Un cuando nada inocente por una voz nunca distante, son cientas las referencias de Carlos con su simpatía política. Solo algunas; mencionar a 678 en pleno show, el saludo a la “hermosa muchacha de Los Toldos” o el audio respaldando a Cristina Kirchner, solo para mencionar algunos mensajes fuera de sus letras.

Amar…Sanar

Comencemos con el nombre; Dos palabras unidas por puntos suspensivos, sin una barra espaciadora que separen la primera con la segunda y no, no es un error de tipeo, es como está publicado el nombre en todas las redes del Míster. Sigamos con lo que se decanta, el “amar” y “amar” se repiten al igual que “sanar”, “sanar”, logrando una fijación de una palabra por medio de la eliminación de repetición de los “ar” y haciendo foco en las raíces de cada palabra lo que uno termina reteniendo es “Masa”.

Desde el magma

La canción comienza con un autor que pela su credencial: “Yo que canté en el magma ardiente de un volcán”. Yo que tengo chapa y conozco de política. Yo que vengo haciendo música desde la dictadura. Yo que estuve perseguido por la corpo en mi último show masivo. Yo, lo que tengo para decirles es con autoridad. Viene “porfiando con diablos de salón” y pasamos a ver la primera imagenes de sus pajaritos bravos muchachitos de traje.

“Esos pajarracos si pueden elegir verás,

prefieren escuchar sus cantos una y otra vez”.

Acá comienza a diferenciar un “ellos” de “nosotros”, esos pajarracos a los que él les porfía prefieren escuchar a ellos mismos. El establishment no escucha al pueblo. Ingresa el estribillo con una hermosa imagen similar a un cuadro de Berni con una pareja besándose y detrás una multitud.

No hay fantasmas ni demonios que puedan con él

Por lo que vi, sin vanidad no hay patriotas de valor

Detrás de ellos sus maldiciones se alzan ya

como olas oscuras, castigo final

Siguiendo con la línea interpretativa podemos ver a un Sergio “vanidoso” dicho no de forma peyorativa sino como una caracteristica sine qua non para ser un patriota de valor. Sergio que ayer confesó que Cristina le dijo que fue el único con coraje para hacerle frente cuando tenía poder o Sergio que saca chapa de tener vínculos en Estados Unidos, es el círculo rojo que no puede con él.

Ésta es la parte que no te va a gustar

Sospecho que el paraíso lo encontramos siempre aquí

Las maldiciones como una ola oscura se alzan ya,

pero el amor puede sanarnos todavía una vez más

Esta es la parte donde más claro se puede ver un paralelismo: Lo que tengo para decirte no te va a gustar, no le va a gustar al “progresismo” o el ala del peronismo que dice que votar a Massa es tragar un sapo, no les va a gustar hacerlo y después viene un PERO enorme: Entre nosotros y ellos, el amor puede sanarnos todavía una vez más, el amor vence al odio, es de este lado de la grieta.

¿Vaticinio de Ballotage? ¿Represión?

Que par pajarracos esos que se parecen a Javier Gerardo Milei y Sergio Tomás Massa. Que mutan en aves que nos recuerdan a fondos buitres y en frente una manifestación, el actor clave de estas elecciones “¿Qué van a hacer con las protestas?” Reprimir o sanar. “Mezclan la idea -te vamos a palear- con seguridad”... “yo cuando hablo de prevención, es porque creo que la inseguridad es una enfermedad que se cura con prevención, cuando vos llegás a un pedido de castigo es porque fracasaste en la prevención”.

Dejando a libre interpretación del oyente, lo que es seguro que es una canción que deja brillo en una época claramente opaca.