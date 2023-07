Sara Hebe vuelve a Rosario para presentar su flamante material. BEIVIP tiene poco más de un mes, mezcla rap con techno y reúne a un puñado de talentos de la nueva escuela del género. Este sábado 22 en La Sala de las Artes.

Sara Hebe es una topadora. Dueña de un estilo único que fue perfeccionando y afilando con el tiempo, la artista oriunda de la Patagonia apareció en 2009 y supo encontrar su lugar en un género que comúnmente es dominado por hombres. Con barras sinceras y directas, su música se refiere a temas sociales, cuestiones de género, causas relacionadas al medioambiente entre varios temas que aborda en una constante reivindicación poética. “Digo lo que siento de una. No porque considere que hay que decir esto o lo otro” comenta, en diálogo con Rosarioplus.

– Fusionaste rap con cumbia, con rock, con electrónica, con pop. ¿Existe algún ritmo que no se pueda mezclar con el rap?

– SH: Pienso que no hay ninguno que no se pueda mezclar, sobre todo ahora donde la experimentación, la producción, la tecnología, el ingenio y tantos años de historia de la cultura de la música y del arte han hecho que haya más posibilidades cada vez más para todo. Sería un error decir que tal ritmo, no puede estar con el rap. Todo es absolutamente posible sobre todo gracias a los productores y productoras musicales.

Sara siempre ha sabido codearse con socios musicales más que interesantes nutriendo esa identidad lirical bien guarra, crítica y a la vez profunda con diferentes colores. En 2009 apareció con La Hija del Loco - su primer material largo - en colaboración con Ramiro Jota, quien sería su ladero durante varios años. El disco que presenta este sábado en La Sala lo hizo junto a La Finesse - identidad artística de Axel Bratosevich - productor musical de la nueva escuela que colaboró con The Colorated, Six Sex, BB Asul y Odd Mami entre otres. BEIVIP suena metálico, arrollador y vibrante.

– Sos de colaborar y de sumar siempre sangre nueva a tus canciones. En BEIVIP, además de La Finesse está el Doctor, Soui Uno, Fluir. ¿Sentís una necesidad de trabajar con exponentes de la nueva escuela?

– SH: Esas colaboraciones se dan naturalmente por amistad, por una cuestión orgánica de solidaridad y apoyo mutuo. También hay una necesidad porque siempre es mejor que colaboremos entre nosotros los artistas, porque ese feat nos otorga más visibilidad. A mí la gente que sigue al Doctor que no me conocía, ahora quizás me conoce y lo mismo con todos los fts. Soui es una gran rapera de ahora que admiro mucho, en el disco anterior tengo uno con Ana Tijoux que es una referente de la poesía y el rap en Chile. Más vale que es necesario el ft pero en mi caso que soy independiente y que me manejo, no por el por el radar de Spotify ni por la orden del mercado, la colaboración es necesaria.

– ¿Cómo llegás a estas colaboraciones?

– SH: A Soui la conocía poco y fui a verla a un recital de hip hop y se acercó divina a saludarme porque quizá de más piba me ha escuchado. Eso es muy importante para mí en este momento en que formamos parte de una industria tan forjada y tan fuerte, que venga y que surja ese deseo de otras u otros de hacer algo conmigo es un montón, ni hablar.

– ¿Sentís que existe esa admiración por vos ser una de las pioneras, ahora que hay tantas pibas en la escena?

– SH: Noo, no creo, no creo (ríe) creo que lo que hice siempre fue muy freaky y bastante raro. Si creo que lo que hay es un respeto, ahora admiración mi idea o no creo (se ríe) pero las guachas son una cebadas, respetan… un amor. No todas me conocen aparte porque María Becerra o esas chicas son muy chicas, no me escucharon a mí así como yo no escuché a algunos artistas por cuestiones generacionales.

– Arrancaste en el 2009 y siempre fuiste muy contestaria con tus letras. ¿Cómo estás hoy en comparación con la Sara del 2009?

– SH: Mejor. Aunque creo que hubo algunos aciertos de las primeras letras, que si eran más explícitas. Y si lo estoy haciendo de una manera diferente es porque voy aprendiendo, como me gusta decirlo, no quiero repetirme para nada con lo que ya hice. Hay temas del principio que los sigo disfrutando donde siento que la esencia es la misma, deslizo frases donde el espìrutu de cada momento social y político sigue intacto. Antes tenía una edad, ahora tengo quince años más también, son momentos super diferentes. Lujo Popular por ejemplo es un tema que me encanta tocar en vivo.

Sara se planta para hablar, y a la vez se detiene y piensa. Su forma de rapear al frente diciendo cosas que nadie se anima contrasta con esta persona entrevistada que mastica sus pensamientos y los va enhebrando, con cierta cautela y tranquilidad. Este año, precisamente el 9 de julio, cumplió los cuarenta.

SH: Creo que siempre me planté así bastante guanaca como vos decís diciendo lo que siento de una, de manera orgánica. Nada por el hecho de considerar que crea que hay que decir esto, ningún reclamo. Ahora en temas nuevos por ejemplo hablo de cosas estúpidas como las que se hablan ahora: el consumo, lo estético o las marcas. Si lo hago es porque me divierte y porque siempre voy a estar intentando reinventar mi poesía, seguir jugando con las letras entonces tomo del momento actual los lenguajes que hay, no lo hago porque es lo que se diga ahora o por moda. Me divierte y lo digo, y también lo que me entristece o me enoja lo digo. Hago letras más cortas ahora, doy más espacio al beat. Me encontré con influencias electrónicas y me gusta mucho, me fusione mucho un poco el techno y el pop y me gusta tener un poco más de poder de síntesis. Y sigo disfrutando de hacer poesía.

Sara Hebe se presenta este sábado 22 de julio a las 20hs en La Sala de las Artes de Rosario. Las entradas se pueden conseguir en entradaplay.com.