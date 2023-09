Llega la sexta edición del Festival de Magia. Será este sábado y domingo de 15 a 20, en el Mercado del Patio (Cafferata 729). Shows en vivo, talleres y actividades para todos los públicos son algunas de las propuestas.

La actividad es organizada por CRAMI (Colectivo Rosarino de Artistas de la Magia e Ilusionismo) en coproducción con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Habrá espectáculos, talleres gratuitos y dos espacios: el escenario principal Mago Marzelo Aguzzi y la carpa René Lavand.

Sábado

Escenario principal

Anfitriones: Mago Manuel y Maga la Maga. Actúan durante toda la jornada: Mago Jesús, Mago Martinz, Maga la Maga, Tato Pogolotti, Dúo Creer o Reventar Daelli – Mouradian, Maga Vira, Gustav Showman, Mago Daker.

Carpa René Lavand

Magia de cerca. Actúan: Euge Palacio y Gabriel Monge.

Taller de magia para niños y niñas

La propuesta tendrá lugar a las 15 en la carpa René Lavand y está destinada a infancias de 6 a 12 años. El taller es idea original del Mago Marzelo Aguzzi. Cuenta con la asistencia de Cintia Solomita y será impartido por la Maga Druida.

En este taller, los más pequeños podrán aprender a hacer sus primeros trucos de magia. Se recomienda que los niños cuenten con la asistencia de algún adulto. Gratis, con inscripción previa completando el siguiente formulario.

Taller Herramientas para la escena

A las 16.30 en la carpa René Lavand. Este taller está destinado a mayores de 18 años interesados en transitar, de forma grupal, distintos puntos de vista sobre la creación relacionada con el trabajo escénico. Se abordará la estimulación creativa, composición, diseño espacial, entre otras. Un trabajo donde el dar y el recibir cobran un valor fundamental en el proceso de aprendizaje.

Gratis, con inscripción previa completando el siguiente formulario.

Domingo

Escenario principal

Anfitriones: Mago Daker y La Bestia. Actúan durante toda la jornada: Cascotte y Molinette, Estúpida Compañía, Mago Ezequías, Euge Palacios, Mago Lucas, Maga Sultana, Paco Cachán, Dúo Creer o Reventar Daelli – Mouradian, Homenaje a Mago Marzelo Aguzzi.

Carpa René Lavand

Magia de cerca. Actúan: Taita Lucio y Maga Druida.

Taller Iniciación a la magia con cartas

A las 15, en la carpa René Lavand. Está destinado a mayores de 16 años. A cargo de Luciano Bonfatti.

En este taller se enseñarán técnicas y juegos de magia con cartas. No se necesitan conocimientos previos, aunque no es condición excluyente. Se sugiere asistir con algún mazo de cartas (no tiene que ser nuevo ni estar completo) y algo para tomar notas.

Gratis, con inscripción previa completando el siguiente formulario.

Taller Magia con objetos cotidianos

A las 16.30, en la carpa René Lavand. Está destinado a mayores de 13 años. El taller será impartido por Gabriel Monge.

En este espacio se podrá aprender a realizar verdaderos milagros de magia con objetos que están a nuestro alcance todos los días. Juegos simples, sin demasiada preparación y sin comprar nada, pero ¡ojo!, con una gran profundidad e impacto mágico.

Gratis, con inscripción previa completando el siguiente formulario.

