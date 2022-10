En el marco de su gira nacional, el cantautor cordobés José Luis Aguirre, llega este sábado a las 21 al Centro Cultural Atlas (Mitre 645). Con lo mejor de su repertorio propone un repaso por sus cinco discos, que incluyendo a “Chuncano”, ganador del Premio Gardel 2020 como Mejor Álbum artista de folklore. Conjuntamente presentará algunas de las canciones de su nuevo CD “Suelto”, que terminará de presentar y grabar este año, además de su flamante libro de poemas "Libreta de Agua" (2022), diseñado por Cleta Ediciones.

Aguirre, nacido en el valle de Traslasierra, es considerado por la prensa especializada como uno de los intérpretes de mayor crecimiento exponencial de los últimos años: por su poderoso mensaje carismático y comprometido, por su voz y sus canciones y sobre todo por esa transparencia en ser un artista popular nato, que puede ser parte de un fogón como agitar multitudes en festivales.

“No, yo soy cantautor de mi propio mundo y de mis propias cosas. Me tocó nacer en un lugar donde hay montañas y donde hay gente que vive en lugares maravillosos que he ido a visitar y eso me ha dado la impronta de cantarle a la tierra. Pero siempre digo que uno es lo que es, y me gustaría sentirme simplemente un cantor que nació en un lugar y le canta a ese lugar, pero sin ningún mote ni título”, dijo el músico sobre su obra.

José Luis integra la camada de nuevos compositores que están renovando el cancionero popular argentino. Sus canciones tienen una profunda raíz folclórica, pero además incorpora la frescura de lo contemporáneo, de lo que tienen para decir las nuevas generaciones con canciones con fundamento y letras con la sencillez y profundidad de lo actual. Sus composiciones abarcan los diversos ritmos tradicionales y contemporáneos de la música de su país. José Luis le canta al paisaje, a la gente, al pueblo y sus personajes, a la tierra y a la humanidad, canta como expresión de la vida.