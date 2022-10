Desde este viernes se desarrollará el festival Fracasario Escénico, un evento teatral y musical que se realizará hasta el lunes inclusive en distintos espacios de la franja del río y los barrios de la ciudad. La maratón comenzará el viernes a las 20 con una noche de varieté en el espacio de circo el Ruedo, continuara el sábado al mediodía en la Plaza del Pocho de Barrio Ludueña y por la tarde, en el parque del Patio de la madera con una seguidilla de diferentes fragmentos de espectáculos callejeros.

El domingo, la escena estará comandada por mujeres y disidencias, en una tarde frente al Monumento a la Bandera con un espectáculo de circo en lucha por la igualdad de géneros. Por último, el festival dará su cierre en las Escalinatas del Parque España con un espectáculo de varieté, continuado de un show musical que nos hará mover el esqueleto, aseguraron desde la organización. La programación es apta para todo público con colaboración a la gorra.

El festival nace en 2018 por la iniciativa de un grupo de artistas locales, que tienen el objetivo de crear de manera colectiva y cooperativa un movimiento cultural circense que potencie y revindique la arte callejera estimulando la ocupación colectiva de los espacios públicos.

Esta propuesta surge en paralelo al Festival Payasadas, en donde afuera de ese festival ‘original’ y municipal nosotros hacíamos nuestro festival paralelo, under y off, por afuera. Entonces, en un principio se llamó Fracasadas, que era como para ver todo lo que no se veía exitosamente dentro de un festival, sino en las calles y en los parques.

“Es un encuentro con formato de festival independiente y alternativo de circo y teatro callejero, con el fin de promover un poco una explosión cultural en los parques, donde varios artistas y compañías de la ciudad de Rosario nos juntamos en esta fecha para hacer este evento”, explicaron desde la organización.

Y agregaron: “La gorra es respetar la tradición ancestral del arte callejero, donde cada espectador tiene la posibilidad de ver, disfrutar, de un espectáculo que quizás no podría por el costo de la entrada, o ni siquiera se enteraría por su ámbito o círculo donde se maneja”.

“Entonces, tiene algo de accesibilidad. Nadie se va a quedar afuera. Tenemos la libertad de poner el precio que queremos, de valorar el trabajo con eso que estamos poniendo en la gorra. Y para entender también de que el trabajo artístico no es gratis. Es un acto sumamente político también la gorra, porque promueve la valoración económica del trabajo artístico”, remarcaron los artistas urbanos.