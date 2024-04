El municipio invita a disfrutar de 'Musicales en Concierto', espectáculo a cargo del Ensamble Municipal de Vientos de Rosario que tendrá lugar este jueves a las 19 en el Teatro La Comedia (Mitre 958). La entrada es gratuita y abierta al público en general. Se podrá acceder por orden de llegada hasta completar la capacidad del teatro.

El repertorio del concierto transportará al público a los escenarios de Broadway con una selección de obras clásicas y modernas como El Fantasma de la Opera, In The Heights, El Mago de Oz, y muchas otras.

Las piezas serán interpretadas magistralmente por el Ensamble Municipal de Vientos de Rosario junto a la agrupación vocal On The Spot, bajo la dirección del maestro Leonel Lúquez. La dirección vocal estará a cargo de Gina Paturzo y la dirección coral de Gina Garbolino. Además, el grupo XP de Musicales de On the Spot participará con canciones corales.

'Musicales en Concierto' es una oportunidad única para disfrutar de la orquesta en una propuesta diferente, junto a talentosos cantantes de la ciudad y un repertorio que invita a viajar con la música, cantar y bailar.