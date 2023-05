El cantautor y escritor rosarino presenta su Colección Infinito, un compendio de 13 libros de poemas suyos en torno a la belleza de los suburbios, publicado por la editora independiente Soquete Terrorista, en el marco de la Feria Marea en la Casona (San Lorenzo 2157), este domingo desde las 19.

Pasaron ya 40 años de aquel fenómeno del rock del que formó parte neurálgica, La Trova Rosarina, y desde entonces, varios discos propios a cuestas y varios libros de cuento, novela y poesía lleva Abonizio en su andar. Y como una gimnasia inevitable, el autor de "Mirta, de regreso" sigue escribiendo, tanto que sumó primero ocho libros, y luego cinco más que se sumaron a esta colección de 13. Ahora promete entre cinco y seis libros más para este invierno.

Los libros, cada uno con su título y contenido poético, fueron cosidos a mano por sus editores uno a uno, y se conseguirán este domingo en el marco de su presentación, donde además habrá audiovisuales con poetas invitados de todo el globo y musiquita de Thito Amante en su acordeón. Habrá humor, empanadas y Amargo Obrero, y presentan al autor los escritores Beatriz Vignoli y Juan Aguzzi.

Rosarioplus.com quiso conocer un adelanto sobre cómo se origina la idea de presentar todos sus poemarios en un mismo momento, en esta colección que dieron en llamar Infinito: “La idea fue saliendo de ver cómo realizaba esa tarea ardua y generosa de editar en forma independiente a autores/as nuevos y a veces, reeditar títulos no valorados por editoriales que se han olvidado de grandes obras. Entonces me sobrevino unas ganas enormes de empezar a publicar de esa forma: artesanal, con un fondo independiente y ver cómo se gesta un libro: desde su compilado, curatela, y hasta la fabricación cosida a mano que por otra parte son más fuertes y resistentes que los de las grandes editoriales monstruosas que piensan en bestsellers. Lisandro Murray además es un amigo que sabe de libros y disfruta de su trabajo, que no es ni más ni menos que la difusión y proliferación de libros bien terminados, bien editados, y ademas necesarios y baratos”.

Rosarioplus.com: - Si son 13 los libros, imagino una cantidad considerable de poemas en su interior. Contá un poco de qué vienen. ¿Pensaste algún hilo conductor temático en su totalidad, o tal vez en cada libro?

Abonizio: - Vienen del aire, de frases en mis cuadernos, en el teléfono y hasta en mis paredes. Vienen de imaginarme mundos que no existieran si uno no los pone en oraciones: ser un dios de las cosas invisibles que no espera nada de sus creyentes. Si lo leen, bien. Si no, ya está hecho.

El mundo parece que cambia cuando uno escribe. Magia pura, alquimia y juego de palabras. No importa si no lo entienden: mi felicidad consiste en la sonoridad del alfabeto, no en contar cosas necesarias y crónicas reales. Nada de lo que escribo existe de un modo literal.

RP: - Esta colección fue producida de forma artesanal por la editora independiente Soquete Terrorista, los libros cosidos a mano inclusive, todo un detalle de piezas únicas. ¿Es parte del espíritu de poesía de suburbio?

AA: - Es parte de la idea de no sumarte a la idiotez de esperar que "te descubran" o que algún o alguna editora te haga poner un fangote de guita para que te veas en la tapa con un dibujito. Una farsa, un engaño.

Solo queda laburar y poner guita de tu bolsillo que va a caer en un lugar dignísimo, como lo son las editoriales independientes como El Soquete Terrorista que no explotan a los artistas. Me gustaría enterarme de la Editorial Municipal, pero parece que entró en un cono de sombras.

RP: - El domingo en el marco de la feria Marea en La Casona es la flamante presentación. ¿Cómo será este encuentro, en el que también habrá música de acordeón?

AA: - No sé cómo será. Un amigo del alma Thito Amante llevará su acordeón, habrá empanadas y Amargo Obrero. Y algunos chistes malos que contaré para deleite de la audiencia. Y dos presentadores que admiro: Beatriz Vignoli y Juan Aguzzi.

RP: - ¿Los libros se venderán todos juntos o se pueden adquirir de a uno también?

Se adquieren solos o en bloque. Recomiendo medicarse si los van a leer todos juntos: escribo profuso. No soy livianito. Seguramente ningún concejal va a ir: no les gusta la poesía, salvo excepciones que las imagino pero no doy fe.

Algunas señoritas sensibles tal vez, pero no espero nada de nadie de esos ámbitos. He devuelto los premios que me han otorgado porque era como si me los hubiese ganado en una rifa: no se dan podios sin conocer la obra del premiado ¿no? Sería coherente que impulsen lo nuevo, lo inédito, lo joven. Pero repito: no creo que disfruten de la lectura.

RP: -Ya has editado novela, cuento, poesía, y tu carrera es admirable en la pluma de tantas canciones. Ahora que presentas tus poemarios, ¿Venís pensando o produciendo algún proyecto en puerta?

AA: - Ja, tiembla la editorial. Tengo cinco o seis libros listos para editar en el invierno, de poemas, narraciones y contratapas del Rosario 12 adaptadas. Soy verborrágico para escribir y hasta donde sé mi única adicción es escribir mucho. Es una droga buena, gratis y ni precisa de dealer alguno. Uno mismo es el proveedor. No se maten con porquerías: escriban, escriban y escriban.