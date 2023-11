El DT de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, se mostró expectante de cara a la última fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y manifestó estar "en una posición inmejorable" para "aprovechar las circunstancias".

"Este es un partido distinto a todos, estamos en una posición inmejorable y hay que aprovechar las circunstancias. Buscamos siempre más, nos fuimos acomodando y queremos seguir mejorando. Valoro mucho el plantel y la actitud", expresó el ex DT de Boca Juniors, Lanús y Racing Club, entre otros clubes.

Respecto del equipo que saldrá a jugar en Sarandí ante Arsenal este domingo, el técnico explicó: "Lo vamos a definir más cerca del partido, hay que ver los resultados que se dan el sábado por la tarde también. Hay muchas cosas que yo evalúo".

"Arsenal no tuvo los mismos resultados antes que después de perder la categoría. Estas son cosas normales, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Yo estoy contento por la gente de Central, hace mucho no los veía así de entusiasmados", manifestó.

"Si Marco (Ruben) tiene ganas de volver a jugar me alegro, porque es una decisión de él. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para recibir figuras de ese nivel. Di María (Angel) y Ruben son dos emblemas del club. La idea mía y de (Gonzalo) Belloso (el presidente) es tener un club preparado para que ellos vengan. Las fechas no me preocupan, eso va a llegar", expresó el entrenador de 67 años.

"Ustedes van muy rápido. Lo más importante para mí es el partido de este domingo y buscaremos ganar, después nos sentaremos y se verá", cerró la conferencia de prensa, que se dio luego de que el plantel se entrenase en el predio de Arroyo Seco.

El probable equipo de Russo sería con Jorge Broun; Ismael Cortez o Ulises Ciccioli, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo y Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Tomas O' Connor, Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Luca Martinez Dupuy.

Central visitará Sarandí para enfrentar a Arsenal el domingo a las 18.00; deberá ganar para asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores 2024 por la tabla general y -dependiendo de algunos resultados- avanzará a la próxima fase en la Copa LPF.