Tras la dura derrota que sufrió Central este domingo frente a River por 4 a 0, Marco Ruben le tiró un palo a Ariel Holan. El emblema canalla dijo que no se siente respetado como referente del plantel y adelantó que este pudo haber sido su último partido con la camiseta del club de sus amores. El técnico le contestó.

"Estoy muy dolido con la situación, pudo haber sido mi último partido en este club. Es uno de los días más tristes con la camiseta de Rosario Central en mi caso. Hubo situaciones que no me gustaron. No creo que se me haya respetado y eso me duele mucho", sentenció.

También se mostró molesto acerca de su salida en el entretiempo ante el Millonario: "No estaba hablada mi salida, tenía más ganas de jugar que nadie".

Holan, por su parte, explicó su decisión y evitó entrar en polémicas: "Yo no lo veo así. Le habían sacado amarilla y sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugnado. Tener a Marco en la cancha en esta etapa de su carrera a 60 metros del arco no era la idea y pienso que era difícil torcer esa realidad, una cuestión de lo que podía hacer el equipo de manera colectiva para que él pudiera jugar".