Central viene de recibir un fuerte golpe ante Sarmiento el pasado fin de semana, y buscará este domingo cambiar la cara ante su gente. En este contexto, Walter Montoya habló en conferencia de prensa sobre sus sensaciones, personales y colectivas.

“Me siento muy bien, vengo trabajando mucho para agarrar ritmo porque después de ocho meses no es fácil. Sé que los partidos me van a dar la confianza. Los 70 minutos del otro día me vinieron espectacular”, comenzó el Chaque, sobre su regreso al césped.

De acuerdo a la goleada recibida en Junín, se mostró autocrítico.“Contra Sarmiento tuvimos un gran primer tiempo y después nos caímos, sabemos que no puede pasar. Por más que nos quedemos con diez no nos pueden hacer cuatro goles, nos sirve de experiencia para lo que viene”

Acerca de la diferencia de puntos obtenidos en Rosario y fuera de la ciudad, el volante dijo: “No te sabría decir por qué nos pasa. Siento que no estamos haciendo malos partidos afuera del Gigante, pero tenemos bajones momentáneos que nos están complicando mucho. Eso es algo que tenemos que corregir, nos pasó con Lanús y nos pasó con Sarmiento”

Por otro lado, ya hablando de lo que se vendrá, el canalla palpitó el duelo ante Unión: “Será un partido duro, como todos los partidos. El fútbol argentino está muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Nosotros tuvimos una semana larga para cambiar el chip y prepararnos, queremos, por nosotros, por la gente, ganar y quedarnos con los tres puntos en casa”

“Nosotros dependemos exclusivamente de nosotros, no podemos especular. Tenemos que cambiar la imagen del fin de semana, queremos tener más gol. Estamos convencidos de que podemos ganar, siempre”

Sobre su posición en el campo de juego, una diferente a la que tenía en sus inicios, contó: “Cuando Carlos vino rápidamente me ubicó en ese lugar, y por más que al principio fue complicado, siento que salió bien. Miguel también me dijo que me iba a tener en cuenta ahí, y la verdad que hoy en día me siento mejor de cinco que de volante”

“Me gusta estar más en contacto con la pelota, y esa posición me lo permite”, finalizó.