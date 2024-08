El zaguero canalla, Miguel Barbieri, habló con Pressing Deportivo por Sí 98.9 y se mostró optimista con el futuro próximo del club. “Tenemos un plantel que le puede competir de igual a igual a cualquiera”, remarcó.

El ex Racing contó cómo fue su regreso a Rosario Central en el último mercado de pases: “Tenía varias opciones, no sólo acá en Argentina, pero después de varios años allá en México, volver al país, estar con la familia, no es fácil estar tanto tiempo alejado del círculo y cuando apareció el llamado del Colo (por Federico Lussenhoff) y no lo pensé mucho”. “Volver al club donde uno ya estuvo, donde la pasó tan bien, ver gente conocida, eso siempre tiene un plus”, confesó.

Sobre su presente, el defensor explicó: “Ahora ya estoy más aplomado, más tranquilo, por ahí un poco más en ritmo con lo que es el fútbol argentino, que es totalmente distinto al que venía jugando”. Y agregó: “El club está ordenado y se ve a la gente que rodea al plantel, muy presente en los detalles”.

"Tenemos un plantel que le puede competir de igual a igual a cualquiera. El triunfo del otro día nos vino muy bien para sacar esa astilla que había quedado de la eliminación en Brasil", dijo por la victoria ante Atlético Tucumán del pasado lunes. “Esta camiseta te obliga a ir por el campeonato y tenemos un plantel súper competitivo para pelear”, remarcó.

El defensor advirtió sobre la complejidad del deporte: “No es fácil este fútbol, el sudamericano y sobre todo el argentino y creo que nosotros tenemos con qué pelear, ninguno de los que está prendido de arriba, eran los equipos que jugaban una sola competencia y eso te habla de que es el desgaste hoy en el fútbol”. Y agregó: “Obviamente tenemos ahora el primer objetivo es entrar en zona de copa para que Central siga estando en competencias internacionales”.

Para finalizar, Barbieri no evitó elogiar a Juan Giménez, el zaguero que le dio el triunfo al Canalla sobre el Decano: “La verdad que es un chico muy aplicado, muy aplomado, no parece la edad que tiene y creo que siempre el mensaje es no conformarse con esto”. Y concluyó: “Creo que el plantel se nivela muy bien entre chicos y gente de experiencia, gente que ya sabe lo que es salir campeón con esta remera y no es poca cosa”.