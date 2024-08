El entrenador auriazul, Matías Lequi, habló en conferencia de prensa tras el triunfo agónico ante Atlético Tucumán en el Gigante. “Sabíamos que íbamos a sufrir el partido pero supimos reponernos”, confesó el DT.

“Siempre ganar es importante, después vamos a corregir varias cosas”, comentó el técnico de Rosario Central. Además remarcó: “Acá hay una cantidad de pibes que nos hicieron las cosas muy fáciles en esta seguidilla y muestran que están muy comprometidos con el club”.

Lequi enfatizó en el contexto en el que llegaba al choque ante el Decano tucumano: “Venimos de una seguidilla muy exigente de partidos complicados, que incluye el clásico y un viaje largo por la Copa en Brasil contra un equipo muy duro”. Y agregó: "Hoy, el equipo tras esa serie dio la talla y volvió a mostrar cosas positivas ante un rival muy intenso”.

“Desde lo físico, por momentos nos costó. Los muchachos dieron el máximo y el triunfo vale mucho ante un adversario tan duro como este tucumano, con transiciones muy rápidas y que atacaba directo. Con espacios, es un rival muy difícil”, analizó Lequi. "El equipo sacó adelante momentos de dificultad, y me pone muy feliz por ellos”, continuó.

El ex jugador Canalla evitó explayarse sobre su futuro: “Me propuse no hablar de lo personal en rueda de prensa. No voy a negar que los buenos resultados”. Y finalizó: “Intento no cambiar la manera que venimos trabajando siempre y nos apoyamos mucho en los futbolistas que son los que deciden”.