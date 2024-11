Tras las idas y vueltas por el horario del partido del sábado entre Central y Racing en el Gigante de Arroyito, desde la Provincia salieron al cruce del club y de la AFA y aseguraron que “los dirigentes se siguen mirando el ombligo y poco les importan los socios” que asisten a la cancha. Luego del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, el Ministerio de Seguridad había solicitado que se dispute más temprano pero el pedido fue desestimado.

“Nosotros no teníamos ningún problema con que el partido se juegue viernes, sábado o domingo. Lo que entendíamos necesario era que termine con luz natural. El argumento de la Superliga es que a las 17 se juega la final de la Copa Libertadores y uno entiende lo que es la televisación, pero nunca se entendió el reclamo que se hizo desde el Ministerio de Seguridad. Se hizo caso omiso”, comenzó diciendo el director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo.

Y siguió: “La sensación que nos queda es que los dirigentes se siguen mirando el ombligo, poco les importan los socios, la gente. Lo importante para ellos es que la pelotita ruede y que le cierre a la televisión. Nosotros no escapamos a nuestra responsabilidad. Queríamos manifestar nuestro descontento por el poco acompañamiento de la parte dirigencial, nos sentimos solos”.

Con respecto a la decisión del Tribunal de Disciplina de clausurar la tribuna popular norte del Gigante por el uso indebido de pirotecnia y bengalas, el funcionario sostuvo: “Nos enteramos por los medios y nos obliga a armar un nuevo operativo. Es una gran preocupación dónde se van a ubicar las 12 mil personas que ocupan esa popular. Nos produce un gran descontento por la desconsideración, la falta de tiempo y la falta de comunicación”.

“En Central en los últimos tres partidos no hubo pirotecnia en las tribunas y eso es producto del diálogo. Esta gestión no está en contra de la pirotecnia, que sea en lugares permitidos y controlados. Quisiera saber si Bracamonte estuviera conduciendo hoy la barra de Central si hubiese salido esa resolución. A mi me quedan ciertas dudas. El único que podía apelar esa decisión era el club y no lo hizo, al menos para que quede en suspenso”, remató.

El operativo

Según detallaron en conferencia de prensa, el operativo de seguridad dispuesto para el sábado contará con 540 efectivos. Además se ampliará el anillo de seguridad y las puertas del estadio se abrirán tres horas antes para evitar la acumulación de gente y agilizar los accesos. En tanto, aquellos socios que cuenten con su abono a Popular (sea Norte o Sur) deberán ubicarse en la Platea Cordiviola.