Desde Miami con la Selección argentina, Leandro Paredes habló sobre los rumores de que Ángel Di María vuelva a vestir la camiseta de Rosario Central en este semestre y desanimó a los hinchas: “Lo noté triste porque él tenia la ilusión de volver”, aseguró el mediocampista en una entrevista.

“Lo noté triste porque él tenía la ilusión de volver ahora a Rosario Central, pero también somos conscientes de que el país o por lo menos parte del país, no está en las mejores condiciones para retornar”, comenzó diciendo Paredes en diálogo con DSports.

Y siguió: “Tiene a sus hijas que son grandes y se han criado en Europa y volver a un país que está pasando eso no es fácil. Obvio que duele porque soy de los que quieren que sus amigos cumplan sus sueños y pensar que no puede hacerlo me duele muchisimo”.

“Hay que poner muchísimas cosas en la balanza. Una seguramente es la inseguridad del país. A los que nos toca estar desde hace mucho tiempo en Europa y que nuestros hijos se hayan criado ahí, volver a un país que está de esta manera te hace pensar y creo que es una de las cosas que uno pone en la balanza”, cerról el campeón del mundo.