El arquero de Huracán, Hernán Galíndez, reveló que intentó atentar contra su vida luego de su paso por Rosario Central. Fue cuando descendió a la B Nacional en 2010 tras perder la promoción frente a All Boys en el Gigante de Arroyito.

"No voy a hacer una locura como en su momento lo pensé. Cualquier cosa, fueron momentos duros. Sobre mi vida, sí claro. Fue duro", recordó sobre la tarde que cayeron por 3 a 0.

“Lamentablemente, me tocó estar en un momento muy duro de Central pero jugué en este equipo desde los 10 años hasta los 23, que me fui. Es la primera vez que vuelvo a jugar en este estadio después de 14 años y la gente, no todos pero sí algunos, me mostraron su descontento”, remarcó el arquero de la selección de Ecuador.

Asimismo, agregó: "Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol y porque era hincha de Central, fue un momento muy pero muy duro de mi vida no solamente en mi vida deportiva".

“Mucha gente no lo sabe pero después de que me fui de la Argentina, de enfrentar a (Juan Román) Riquelme, a (Martín) Palermo y a la Bruja (Juan Sebastián Verón) y jugar en este estadio con 40 mil personas todos los días, un día me encontré entrando a la Serie B de Ecuador con 200 personas en la cancha”, recordó.

Y admitió que analizó atentar contra su vida: "Hoy puedo soportar cualquier cosa después de haber soportado eso deportivamente y soy feliz de haber pasado por eso, de haber podido superar eso porque me encontré un día jugando un Mundial y uno se acuerda de esas cosas, así que vale la pena el aprendizaje".