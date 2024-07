Rosario Central está ante a prueba más importante del semestre. Por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el canalla visitará al equipo de Porto Alegre en el Estadio Beira-Rio este martes a partir de las 21.30 (hora de Argentina).

Un partido determinante para lo que resta de año porque viene de quedar fuera de la Copa Libertadores, por eso juega este repechaje, y de la Copa Argentina tras la derrota frente a Barracas Central. Un tropiezo lo dejaría sólo en competición de la Liga Profesional.

Central estará obligado a sostener el 1 a 0 que logró hace exactamente una semana en el Gigante de Arroyito con gol del colombiano Jaminton Campaz. Parece un resultado apretado pero al fin y al cabo es ventaja: con el empate le alcanza.

Inter no parece un cuco brasilero, de hecho se vio en el partido de ida a un equipo sin profundidad, sí con buen juego e individualidades. Encima se le acaba de ir Eduardo Coudet como DT lo que suma la falta de funcionamiento.

El DT Miguel Russo tira toda la carne al asador y no se guarda nada. o casi: Ignacio Malcorra no va de titular. Los once serían: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Maximiliano Lovera, Franco Ibarra, Mauricio Martínez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Marco Ruben.

El partido será transmitido por las pantallas de ESPN y Disney+. El árbitro del encuentro será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Caros Orbe.