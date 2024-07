Con dos de Módica, los suplentes de Central vencieron a Sarmiento de Junín

Rosario Central, con mayoría de suplentes, venció por 3 a 0 a Sarmiento de Junín en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha de la Liga Profesional.

El Canalla presentó un equipo con muchas variantes en comparación con el que viene de vencer a Inter por la Cooa Sudamericana.

Desde el comienzo del juego el dueño de casa intentó imponer sus condiciones, sin poder traducirlo en situaciones de gol.

La primera fue para el Canalla a los 21 minutos con un centro bombeado de Kevin Ortiz, que bajó la pelota para que Agustín Módica termine de empujarla y decretar el 1 a 0.

A los 35 y luego del tiro de esquina de Ignacio Malcorra, Lucas Acosta no la pudo contener con sus manos y el delantero italiano la empujó hacia adentro para poner el 2 a 0, a pesar de las protestas de la visita.

Apenas 2 minutos más tarde y tras otro tiro de esquina de Nacho, Alan Rodríguez la tomó desde afuera del área y remató fuerte para convertir el tercero.

A los 41, Juan Cruz Komar intentó sacar la pelota dentro de su área y casi convierte en contra.

La segunda parte comenzó muy favorable a la visita, que descontó a los 40 segundos con un cabezazo de Emiliano Méndez tras un tiro de esquina.

A los 20, volvió a llegar central con un tiro desde afuera de Lautaro Giaccone, que se fue cerca del palo derecho del arquero del Verde.

A los 33, Francesco Lo Celso habilitó a Lautaro Giaccone que remató fuerte de zurda y convirtió el cuarto grito.

A los 38, remató Lisandro López desde afuera, dio rebote Jorge Broun y Joaquín Ghigo aprovechó para colocar otro descuento en el marcador.

El equipo de Miguel Ángel Russo se quedó con tres puntos necesarios para escalar en la tabla de posiciones. Lo próximo será la revancha frente a Inter el martes por la noche, mientras que por la Liga Profesional volverá a jugar el sábado 27 ante San Lorenzo, nuevamente como local.

-Síntesis-

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Juan Giménez, Alan Rodríguez; Kevin Ortiz, Jonatan Gómez, Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra; Francesco Lo Celso y Agustín Módica. DT: Miguel Ángel Russo

Sarmiento: Lucas Acosta; Matías Rosales, Franco Paredes, Facundo Roncaglia, (2) Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Gabriel Gudiño, Emiliano Méndez, Manuel García, Valentín Burgoa e Iván Morales. DT: Israel Damonte

Goles: 22m PT Agustin Módica (C); 36m PT Agustín Módica (C); 38m ST Alan Rodríguez (C); 46m ST Emiliano Méndez (S); 33m ST Giaccone (C); 38m ST Joaquin Gho (S)

Cambios: al inicio ST Lisandro López por Valentín Burgoa, David Gallardo por Matías Rosales, Gabriel Díaz por Yair Arismendi, Joaquín Gho por Gabriel Gudiño, 19m ST Manuel Mónaco por Facundo Roncaglia (S), 20m ST Franco Ibarra por Jonatan Gómez, 27m ST Enzo Copetti por Agustín Módica y 39m ST Jaminton Campaz por Lautaro Giaccone

Árbitro: Silvio Trucco

Estadio: Gigante de Arroyito