Rosario Central está pasando por un momento complicado, tanto desde lo futbolístico como desde lo institucional, dos cosas que obviamente van de la mano. A la vista están los problemas, relatados por el mismo Presidente canalla, Gonzalo Belloso. En este contexto, desde Pressing Deportivo de la Radio Sí 98.9, Eduardo Macías contó las realidades del club.

“Lo que vienen diciendo los tesoreros, dirigentes y el mismo Presidente, es la realidad. Es muy dramática la situación en la que recibimos Rosario Central, es una de las peores de la historia, hablando estrictamente desde lo económico”, contó, crudamente, el presidente de la comisión revisora de cuentas.

Además, como si fuera poco, agregó: “Hoy el club está peor que en 2010, pero sin ningún tipo de dudas. Estamos haciendo todo lo posible para revertir un poco el desastre que se ha generado”.

Eduardo también prendió fuego a la dirigencia de Ricardo Carloni hablando de temas polémicos que nunca habían estado del todo detallados: “Los departamentos y cocheras que se compraron en la época del Vasco Usandizaga se vendieron en la gestión pasada y eso nunca fue comunicado, al igual que el pase de Joaquín Pereyra a Atlético Tucumán. La institución se desprendió del patrimonio sin siquiera consultarle al socio".

“La plata no quedó en Central. El ex Vicepresidente da cifras que no existen, y eso lo tenemos claro. Dicen que dejaron al club con deuda de 11 millones de dólares, y hay más de 20 millones”.

Finalizando con el tema, argumentó: “En los últimos ocho años el club vendió por 70 millones de dólares, y esa plata desapareció. Con ese presupuesto habría que haber ganado más que una Copa Argentina, habría que haber jugado copas internacionales constantemente. Con esa plata tendría que haber un club en condiciones, e incluso se podría haber remodelado el estadio. Nosotros nos encontramos con que tuvimos que poner hasta los tanques de agua porque se los habían llevado”.

Esos números de los que habló el dirigente engloban las ventas de Giovani Lo Celso, Franco Cervi, Walter Montoya, Facundo Buonanotte y Lautaro Blanco, entre otros.