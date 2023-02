Una de las expresiones cotidianas más populares indica que “lo bueno se hace esperar”. Angel Di María no es bueno, es muy bueno, y por eso se hace esperar mucho. El flamante campeón del mundo afirmó hace algunas horas que su sueño es jugar la Copa América de Estados Unidos 2024 con la Selección y considera que para eso deberá seguir en el fútbol europeo, por lo cual Central deberá seguir esperando.

Además dijo que escuchó las recientes declaraciones de la vicepresidenta canalla y afirmó: “No me cayeron muy bien. Salir a decir esas cosas en este momento no era necesario, hacer estas cosas con fines políticos es al pedo, ilusionan a la gente y crean un malestar, yo voy a decidir cuándo va a ser el momento de volver”. Lo que sí admitió es que tiene diálogo fluido con Gonzalo Belloso, como había contado Cristinziano.

No fue solo eso, Fideo habló del presente de la institución que lo vio nacer: “Yo veo cada partido, veo si el club crece o no, tengo mucha gente que está adentro de Central y me entero de todas las cosas. Creo que en este momento las cosas están mejorando, se necesitaba un cambio”.

Sobre su actualidad, declaró que “está feliz” de estar en la Juventus, que sabe que el club está transitando por algunos problemas, pero aún no se ha reunido con los dirigentes para saber cómo seguirá su futuro. También hizo varias declaraciones haciendo alusión a lo que fue la obtención de la Copa del Mundo, las horas previas al partido con Francia y lo que fue el duelo en sí mismo.