Tras conocerse que Ángel Di María finalmente no regresará a Rosario Central y seguirá vistiendo la camiseta del Benfica, no solo habló el presidente canalla, Gonzalo Belloso, para explicar cómo fueron las negociaciones y por qué se frustró su llegada, sino que también se expresaron los hinchas, entre el enojo y la desilusión por un sueño que -al menos ahora- no podrá concretarse.

“Debutó en 2005. Jugó 40 partidos en Central, fue mas veces suplente que titular, seis goles, 0 títulos. Se fue en 2007 y nunca más volvió al Gigante ni visitó el club. Cuando sus amigos lo llamaron fue corriendo a la Bombonera y a la cancha de Newell's. Vendió humo. Buena vida”, expresó Germán Alarcón, hincha e historiador del club de Arroyito.

“Nunca dijiste tu versión, preferiste ilusionar y mentirle a la gente que te bancó siempre. Tantos años hablaste al pedo y todo termina así, una lástima”, sumó el usuario @Desadeltw. “Ni siquiera tampoco tuvo el gesto de ir al club Torito, donde le dieron de comer y donde tocó por primera vez una pelota. Por eso, la historia lo define como un desclasado”, opinó @JuaniRC11.

Incluso algunos lo compararon con Marco Ruben, el histórico goleador y emblema canalla que este año volvió para vestir la camiseta del club de sus amores. O el exCentral Giovani Lo Celso, reciente campeón de la Copa Argentina, que el pasado viernes volvió a pisar el Gigante para ser homeneajado y luego mirar el partido desde un palco junto al 9.

Los comentarios en redes:

"La vuelta de Angelito era un sueño para todos. Para mí, comenzó mucho antes de ser presidente de Central, en largas charlas con él y otros exjugadores", reveló el presidente de Central este viernes en declaraciones radiales.

"Él nos informó luego de las amenazas que empezó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. El sábado a la tarde nos comunicamos con él, me dijo la decisión, que no sentía las garantías de seguridad para él y su familia. Ante eso, no puedo abrir un juicio de valor, son cuestiones personales", dijo Belloso.