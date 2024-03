Rosario Central confirmó este viernes a la tarde cómo será el comienzo del camino en la Copa Argentina 2024. El jueves 14 de marzo a la hora 19:45 enfrentará al conjunto pergaminense Douglas Haig en el Estadio 15 de abril por los 32 avos de final.

De esta forma, así queda la agenda de El Equipo de Miguel: martes 21:30 ante Vélez en el Amalfitani; sábado 9 de marzo ante Instituto en el Gigante de Arroyito, estos dos últimos por la Copa de la Liga, y luego llegará el momento de comenzar la Copa Argentina.

Luego de Douglas Haig el Canalla tendrá el compromiso ante Argentinos Juniors el 19 de marzo en La Paternal. Agenda llena de partidos, seguramente Miguel Russo utilizará futbolistas que habitualmente no son titulares para ir rotando entre las diferentes competencias.

La institución de barrio Arroyito buscará mejorar la performance en Copa Argentina. Después de levantar el trofeo en el año 2018 tuvo eliminaciones muy tempranas: en el 2019 fue eliminado en 32avos ante Sol de Mayo con Ferrari de DT. En 2020 no se jugó por la pandemia. En 2021 cayó también en el primer juego ante Boca Unidos con Kily González de entrenador. En 2022, con Carlos Tevez al mando, superó a Sol de Mayo en el primer partido y luego fue eliminado ante Quilmes en 16 avos. En 2023, con Miguel Russo, superó a Central Norte en el primer partido y luego fue eliminado en el Kempes por Chaco For Ever.