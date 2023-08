Mientras sigue en la busca del nueve, la Newell's Old Boys sumó este sábado al ex extremo de Platense, Ignacio Schor.

El futbolista de 23 años llegará al Parque Independencia a préstamos por 18 meses, con cargo (que será menor porque se cancela una deuda que el Calamar mantiene con la Lepra por las cesiones de Jerónmimo Cacciabue y Ramiro Macagno) y opción de compra.

Durante este año, Schor disputó 20 partidos (entre torneo de la LPF y Copa Argentina) y no anotó goles. Luego de una lesión en su hombro, a principio de 2023, el delantero no pudo recuperar terreno en el once inicial de Platense.

Asimismo, los dirigentes rojinegros continúan la búsqueda de un goleador y un volante mixto, aunque la falta de cupo de extranjeros obliga a tachar opciones sondeadas por el manager leproso, Pablo Guiñazú, como el paraguayo Marcelo Pérez y el uruguayo Cóccaro.