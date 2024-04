Aunque el rendimiento del equipo ante Sarmiento de Junín no fue el ideal, el DT de Newell's Old Boys, Mauricio Larriera, sólo tocaría algunas piezas en el once inicial.

Vuelven los suspendidos Ian Glavinovich y Éver Banega, en lugar de Leonel Vangioni y Esteban Fernández, y sale Rodrigo Fernández Cedrés por doble amarilla.

De esta forma, la única duda del entrenador rojinegro es quién reemplazará al “Pitbull” en la mitad de la cancha ante Boca, el próximo sábado por la tarde. Las alternativas son varias, cada una con una característica diferentes.

Una opción es mantener a Vangioni en el equipo titular, pero moverlo unos metros para que juegue de doble cinco con Julián Fernández. Otra posibilidad sería el ingreso de Jerónimo Cacciabue.

Por último, si Larriera apusta al ataque más que a la defensa, el ex River, Esteban Fernández, se podría quedar en el once inicial para sumar dinámica en la Lepra y asociarse con Banega.