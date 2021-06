Newell's vivió una de las peores temporadas de su historia, y al finalizar el semestre, comenzó una etapa de cambio encabezada por la salida de Sebastián Peratta, ex manager deportivo del club, quien brindó una conferencia este viernes al medio día.

"Disfruté mucho en el club, esta etapa también, es un lugar en el que me gusta estar. Nunca es lindo irse de un lugar donde uno se siente bien", sostuvo el exjugador.

En cuanto a la elección de Burgos como DT, afirmó: "Los técnicos dirigen a los equipos y lo hacen como ellos creen, no pregunto qué van a hacer de acá a tres meses; en su momento se decidió que sea Burgos el DT y salió así".

Sobre las incorporaciones leprosas, que causaron mucha polémica, tiró varios palos: "Todos querían que vuelva Lema, y que venga Cristaldo. Pero me criticaron porque traje a Lema, también cuando se fue y ahora porque lo traje de nuevo". Agregó: "Por Pablo Pérez me comí un año y medio de puteadas porque no lo traíamos, y yo hablaba con él pero por distintas circunstancias no se daba".

Sobre su salida, dijo: "D'amico bancó políticamente mis definiciones siempre, respeta mi decisión de salir porque era insostenible desde lo humano".

Sobre lo que queda, en cuanto a equipo, y el trabajo que deberá hacer quien lo reemplace, no dudó: "El que ingrese no tiene que empezar de cero, el club está organizado futbolísticamente, no es verso. Banco al plantel, Newell's tiene un buen equipo, falta el funcionamiento".

Para terminar, el exarquero sostuvo: "Siempre seré agradecido a la gente de Newell's, el problema del club es la política, y hasta que no se pongan de acuerdo no saldrán".