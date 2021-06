El lateral izquierdo leproso, Matías Orihuela, no renovó su contrato con Newell's Old Boys, que vence el próximo 30 de junio, y continuará su carrera deportiva en otra institución.

El defensor, nacido en la ciudad de Córdoba el 17 de febrero de 1992, llegó al club a mediados del año 2019 proveniente del club Apollon Smyrnis de Grecia. Y anteriormente con paso por Estudiantes de La Plata, Quilmes y Tigre.

"Siempre es preciso saber cuando se termina una etapa en la vida . Este fin me toca con nostalgia por un lado. Me despido de un club hermoso con gente aún más, me despido de un predio hermoso con toda la gente que trabaja ahí, que hace que todos los días todo sea más fácil", expresó el futbolista, a través de su cuenta de Twitter.

"Párrafo aparte para mis compañeros , me llevo amigos para toda la vida . Por otro lado me genera alegría, hay que ir para adelante y se que lo mejor siempre esta por venir. Simplemente gracias, espero que sea un hasta luego. Un gran abrazo leproso para todos", concluyó el lateral izquierdo.