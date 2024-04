El equipo femenino de Newell's perdió este sábado como visitante ante el poderoso Boca Juniors, que sigue invicto en el torneo Apertura de AFA. Fue 2 a 1 en el predio de Casa Amarilla, en Buenos Aires, y contra todos los pronósticos las xeneizes se encontraron con un rival sólido que dio pelea y por algunos momentos hasta le disputó el control del partido.

Pero en el trámite frío del partido, la diferencia futbolística de unas y otras quedó en evidencia a los 11 minutos del primer tiempo, cuando una desinteligencia entre las zagueras leprosas dejó en soledad a la experimentada goleadora Andrea Ojeda que recibió sin marca, se coló entre dos para entrar al área, desparramar el achique tardío de la arquera Macías y decretar el 1 a 0.

Todo el primer tiempo fue de las de amarillo, aunque no tan fácil como preveían en la previa. En el complemento, las dirigidas por Miguel Fullana salieron con mayor determinación y en los primeros 15 minutos revirtieron la tendencia y jugaron siempre sobre campo rival. No obstante, las ocasiones de gol no abundaron.

A los 8 minutos del complemento, cuando Newell's apretaba en la ofensiva, vino un corner desde la derecha, un entrevero en el área chica y la Tata Vives que la empujó a lo pirro al fondo de la red. Otra vez la capitana se erigió como heroína de la Lepra.

Pero la alegría rojinegra duró poco. Boca sacó del medio y llegó por derecha hasta el fondo leproso. Centro a la olla y otra vez Ojeda, que le ganó la posición a Sabransky, puso de cabeza las cosas en su lugar: 2 a 1.

Newell's, que había comenzado victoriosa en las dos primeras fechas, ahora viene de traspié en traspié. Acumula un empate y dos derrotas en los últimos partidos, y navega por la mitad de la tabla. El fin de semana próximo recibirá en Bella Vista a Estudiantes de Buenos Aires.

Newell's formó con Macías; María Victoria Vives, Pilar Sabransky, Lucía Inglese, Camila Porta; Belén Rafaelli, Ayelén Ceballos, Milagros Rivas; Estefanía Orrego; Julieta Bastús, Camila Mansilla.