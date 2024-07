POR JUAN PABLO GÓMEZ

A 10 días del anuncio de la venta de Mauro Luna Diale al Ajmat Grozni, un inconveniente en los papeles que lo habiliten a jugar en Rusia podría darle una oportunidad a Newell's para contratarlo. El jugador ya fue dirigido por Sebastián Méndez en Unión y podría ser una pieza fundamental para Newell's.

Si bien la Lepra ya se prepara para el reinicio del campeonato ante Barracas Central, sigue en la búsqueda de un delantero para completar el plantel. El surgido de las inferiores de Boca es del gusto del entrenador rojinegro y sería bienvenido en Rosario.



La venta se anunció a principios de julio, en la que Unión recibiría alrededor de 2 millones de dólares por el 60% del pase, pero todavía no se concretó. El Ajmat aún no efectuó el pago acordado, ya que el jugador no obtuvo la autorización para poder desempeñarse en el fútbol ruso.

Luna Diale ya lleva varios días en Grozni realizando los trámites correspondientes, pero todavía no recibió luz verde. En este contexto, Newell's se mostró muy interesado en recibir al delantero, por lo menos, hasta diciembre, donde sí podría regresar a Rusia.

Tanto en Unión como gente cercana al jugador son sumamente optimistas con que la venta se realizará en el corto plazo y hasta aseguran que, de no ser así, el destino provisorio será Santa Fe hasta que se resuelva. Sin embargo, en el Parque Independencia, hay una luz de esperanza de poder contratar al delantero que pidió Méndez.