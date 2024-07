Newell's Old Boys presentó, este martes por la tarde, a Ariel Alberto Paolorossi como nuevo coordinador general de las divisiones juveniles masculinas.

Nacido el 23 de julio de 1963 en Arteaga, provincia de Santa Fe, pasó por las divisiones menores del club y debutó profesionalmente con la rojinegra en marzo de 1985, en el Parque y en un empate frente a San Lorenzo.

Una vez retirado como futbolista, Ariel inició su carrera en la dirección técnica y la coordinación, trabajando en diferentes instituciones, entre lo cual se destaca el haber sido entrenador de la Selección Sub 20 durante el Torneo de L’Alcudia en 2016, donde dirigió entre otros a Lautaro Martínez.

Durante los últimos años puede destacarse su trabajo en las divisiones juveniles del Club Atlético Lanús y su reciente paso por Colo Colo de Chile, en ambas oportunidades encontrándose al frente de la coordinación del fútbol formativo, su “pasión” según expresó.

Por supuesto, Ariel llega acompañado por dos profesionales de su suma confianza para este nuevo desafío. Ellos son: Gabriel del Valle Medina, de vasta experiencia como entrenador en el fútbol argentino; y Adrián Navarro, quien será el coordinador del área física.

“Me crié futbolísticamente en este club. Newell’s me brindó las herramientas para armarme como profesional y dedicarme luego a la formación. Me gusta mucho lo que hago, hace muchos años que me dedico a esto y estoy muy contento con este nuevo desafío”, expresó Ariel.