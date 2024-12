Matko Miljevic se despidió de Newell's con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. "Llegó uno de los días más difíciles de mi carrera. No me hubiese gustado irme de este club", mencionó el volante que finalizó su vínculo con la Lepra luego de un año a préstamo.

“Llegó uno de los días más difíciles de mi carrera. Me toca despedirme de un club que me abrió las puertas, en el que me sentí muy bien tratado y del que no me hubiese gustado irme. Quiero agradecer a Newell's por lo vivido en estos 12 meses", escribió el futbolista de 23 años.

Y siguió: "A mis compañeros, entrenadores, utileros, empleados y especialmente a la hermosa hinchada que me hizo sentir desde el primer día como si fuese de la casa. Seguramente nos veremos pronto en alguna tribuna del Coloso. Y ojalá, algún día, pueda volver a vestir estos colores y seguir escribiendo esta historia. Me llevo los mejores recuerdos y, como dice la canción, siempre estaré a tu lado Rojinegro querido. Abrazo grande”.

Lo cierto es que con su buen desempeño y una opción de compra accesible, todo parecía estar dado para que su continuidad fuera una mera formalidad. Sin embargo, tras finalizar el torneo, la dirigencia leprosa le comunicó al jugador que prescindiría de sus servicios debido a una serie de hechos "de indisciplina” que tuvieron lugar en el último tiempo.

Matko llegó a principios de 2024 de la mano del director deportivo de ese entonces, Ariel Michaloutsos, y nunca pudo ponerse a tono físicamente. Jugó muy poco en el primer semestre, pero empezó a tomar mayor relevancia a partir de agosto.

Disputó 24 juegos con la camiseta rojinegra, convirtiendo 2 goles y dando 1 asistencia. Fue uno de los jugadores que más rendimiento perdió con la llegada del nuevo cuerpo técnico.