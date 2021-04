Después del segundo triunfo al hilo en la Copa de la Liga, Newell's visitará este martes a Atlético Goianiense, en Brasil, para realizar el debut en la Copa Sudamericana. De cara a este partido, el capitán leproso habló en conferencia de prensa vía zoom, este lunes al mediodía.

"No habíamos empezado como queríamos y ahora nos acomodamos. Tenemos que seguir por este camino y no relajarnos. El triunfo ante Lanús nos vino muy bien y nos dio confianza. Y con Patronato sumamos nuevamente de tres y de a poco nos vamos soltando", sostuvo la "Fiera", hablando de cómo el equipo mejoró en estas dos últimas actuaciones.

Hablando del debut en la Copa Sudamericana, el capitán afirmó: "Tenemos que seguir así. Empezamos con la Copa Sudamericana y tenemos que tratar de traernos los tres puntos de Brasil. Fue muy duro clasificar a este torneo y ahora tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Depende de nosotros. Lo que más feliz me haría es volver a Argentina con una victoria".

Y, analizando el grupo F en el que se encuentra la Lepra, agregó: "Nos tocó un grupo difícil pero tenemos que tratar de hacer una buena actuación e intentar ganar la zona para clasificar a la siguiente fase. Hay que seguir acompañando a los chicos que son el futuro del club".

Por otro lado, en cuanto al nuevo entrenador del equipo rosarino, Germán Burgos, "Maxi" se deshizo en elogios: "Es muy exigente, no deja nada librado al azar. Hacemos entrenamientos diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Vino con mucha fuerza y energía. Tiene en claro lo que quiere y estamos bien. El "Mono" vino, cambió la mentalidad e hizo un equipo más ordenado y compacto". Además, agregó: "Quiere un equipo corto y que agarre confianza. Todos tenemos que hacer un sacrificio, adaptarnos y ayudar en la posición que toque".

Y para terminar, el capitán no podía dejar pasar la oportunidad para mostrar su postura en cuanto a las elecciones que serán el próximo domingo: "Lo dije siempre, me debo a la institución, no a un partido político. Estoy acá por el escudo este, quiero lo mejor para el club. Tenemos que estar todos unidos, no debe haber divisiones entre los hinchas de Newell's. Que el domingo pase lo que tenga que pasar"