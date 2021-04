Después de un mal final en la Copa Maradona, y de un peor comienzo en la Copa de la Liga Profesional, Kudelka finalmente daría un paso al costado, y dirigiría su último encuentro al frente de Newell's este sábado ante Defensa y Justicia.

La Lepra no ganó aún en el torneo, y cuenta con tres derrotas y un empate en cuatro partidos. Partidos en los cuales no mostró alto nivel, ni de juego, ni de intensidad. Sólo se pudo ver un buen Newell's contra Talleres, donde el equipo reaccionó, remontó el encuentro, y luego con la expulsión de Giani no se sostuvo y le empataron al final.

Kudelka nunca pudo contar con su plantel completo, ya que desde el comienzo tuvo varias lesiones que no le permitieron manejarse con total libertad. Hasta los refuerzos estuvieron y están en la enfermería. Cristaldo, ya recuperado, llegó lesionado, y Franco Escobar se lesionó antes de debutar.

El DT cordobés es partidario de dar por cerrado su ciclo en el club. Rescindirá su contrato, y quiere cobrar solamente lo que se le adeuda.

Si bien aún no hay nada cerrado, quien suena con más fuerza para reemplazar a Kudelka es Germán Burgos. El "Mono" fue ayudante de campo de Simeone en Catania de Italia, Racing y Atlético Madrid de España. Y como jugador se inició en Ferro y pasó por River, Mallorca y Atlético Madrid. El ex arquero tendría su primera gran experiencia como cabeza de grupo en el fútbol argentino.