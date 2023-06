A tan solo días de su partido despedida, Maxi Rodríguez pasó por Líbero Versus y, una vez más, dejó claro su amor por Newell's. La Fiera contó varias historias de locuras hechas por amor a la Lepra, eligió su mejor gol, habló de los clásicos, y de muchas cosas más.

Desde el comienzo, el ping pong fue emotivo, ya que el delantero comenzó relatando la historia con su abuelo, que fue quien le inculcó la pasión por el fútbol y por el conjunto rojinegro: "Desde chiquito él junto con mi vieja me inculcaron el amor por esta camiseta".

Al ser consultado sobre la ausencia de Riquelme en su homenaje (debido a que ese mismo sábado cumplirá años y lo festejará junto a su familia), MR11 expresó: "Sí, sí. ¿Cómo no lo voy a invitar a Román? Es uno de los invitados que no puede estar. Me llamó para ir al partido de él".

En cuanto a su presencia en la Bombonera, el ídolo leproso deslizó: "Vamos a ver cómo terminamos nosotros el 24. Va a ser un día largo, vamos a ver cómo va todo y ver si podemos estar en la despedida de él. Tengo mucha gente que viene de afuera, me podría ayudar a pagar los pasajes de todos".

Maxi aprovechó su aparición en la TV y, en tono de broma, aprovechó para enviarle una pícara chicana a Riquelme: "Va a agarrar algunos rebotes, entonces podría colaborar. Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase. Viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí todo yo. Se hizo el boludo. Capaz manda algo".

Por otro lado, la Fiera dio más detalles sobre algunos invitados en su partido homenaje. Además, se refirió a los entrenadores que estarán presentes en el Coloso.

En una de esas tantas locuras hechas por amor a Newell's, Maxi contó cuando decidió no ir a su viaje de egresados para jugar el fin de semana con su categoría y luego ir el domingo a la cancha: “Era como un ritual, ni lo dudé”.

El ex jugador tuvo, además, que elegir el mejor gol de su carrera, y entre tantos lindos, como la bomba ante México, imposible de olvidar, se quedó con uno que hizo con la camiseta rojinegra, ante Racing, en el Cilindro.

El rosarino también se refirió al Newell's campeón del 2013 con el Tata Martino como DT: "Es uno de los mejores equipos que hubo en el fútbol argentino".

Por último, la Fiera habló de cómo se vive el clásico rosarino y de cuál es su relación con el hincha de Central.