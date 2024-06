Mauricio Larriera habló acerca de la injerencia que tuvieron tanto el penal que no logró convertir el Colorado Ramírez como del que si pudo anotar el local: "Los penales son capitales". "La atajada del arquero puede haber influido, pero entiendo que el equipo mantuvo la intensidad en el primer tiempo". "Creo que tuvo más injerencia el penal del rival que nos desestabilizó emocionalmente y el equipo quedó medio tambaleante más allá de que lo erran" - y agregó- "no gestionamos bien las emociones y perdimos un poquito la brújula”, se lamentó.

En cuánto al análisis sobre el desarrollo del juego expresó: “Tengo que resumir el partido en dos tiempos totalmente distintos, por las estadísticas y por lo que hemos visto, fue un buen primer tiempo incluso pudiendo sostener un cambio en la defensa de Banfield que no estábamos esperando". "Tuvimos más la pelota, generamos situaciones de gol y así lo marcan los números". "Nos faltó un poco más de llegada". "En el segundo tiempo tenía pensado, por la envergadura física del rival, evitar las faltas ya que Banfield se hace muy fuerte en el juego aéreo". "Perdimos la pelota, los extremos no pudieron correr, Banega no tuvo tanto juego y ahí estuvo la diferencia". "Estoy dolido por haber perdido y tenemos la intención de mejorar lo que hicimos en la segunda mitad porque el primer tiempo fue bueno", analizó.

El entrenador finalizó hablando de su continuidad luego del receso: “Normalmente hago balances a fin de temporada". Lo dije antes: siempre me considero interino". "No lo digo para abrir el paraguas sino que es mi combustible porque esto es partido a partido”, concluyó.