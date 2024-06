La Lepra necesita encontrar regularidad antes del receso por la por la Copa América y para eso enfrentará este martes desde las 20 a Banfield, en el estadio Florencio Sola. Partido amañado en la previa en el que el Taladro querrá su primera victoria del torneo tras dos derrotas y un empate.

Newell's tropezó con Vélez pero metió dos triunfos de local. Un buen resultado lo ubicaría en una buena posición y empezaría a entregarle confianza para la regularidad. El equipo tiene algunos retoques obligados.

La convocatoria de Gustavo Velázquez a la selección de Paraguay impulsó al DT Mauricio Larriera a romper la dupla de zaguero centrales que venía utilizando. Los titulares son el paraguayo e Ian Glavinovich, quien ahora compartirá zaga con Tomás Jacob. Los jóvenes nunca jugaron juntos de arranque.

El resto del equipo no cambiaría demasiado aunque por ahora no hubo certezas de parte de Larriera. Newell's acumula 6 unidades y se ubica en el décimoprimer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP). Si gana se va a nueve con River a uno de Talleres y Racing. Importante para no perder el ruedo y cerrar esta primera mitad de año antes del receso con una victoria de local contra Instituto.