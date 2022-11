El entrenador rojinegro, Gabriel Heinze, confirmó este lunes, en conferencia de prensa, que pretende renovar el plantel con la incorporación de juveniles al primer equipo. En el arraque de la pretemporada, el Gringo subió a cinco futbolistas de la Reserva para que comiencen el nuevo ciclo con los más grandes.

"Siempre me gustó tener dos por puestos y luego tener de 5 a 8 chicos que vienen de las inferiores", indicó el DT leproso y aclaró: "Acá hay jugadores de muchos años, pero eso no quiere decir que van a jugar o no van a jugar. La elección de los jugadores es de acuerdo a lo que veo en la semana".

Los juveniles que se sumaron al plantel profesional son: Román Bravo (Categoría 2001), Misael Jaime (04), Patricio Acevedo (02), Ian Glavinovich (01), David Sotelo (03) y Jeremías Pérez Tica (03). La mayoría de los seleccionados por Heinze ya debutaron en la mayor, pero volvieron a las inferiores para lograr más competitividad.

Además, la Lepra cuenta con futbolistas jóvenes que ya vienen jugando en la primera división, como Franco Herrera (03), Tomás Jacob (04), Marco Campagnaro (03), Martín Luciano (03), Marcelo Esponda (03), Marcos Benítez (01), Juan Sforza (02), Guillermo Balzi (01), Brian Aguirre (03), Luciano Cingolani (01), Genaro Rossi (02) y Nazareno Fúnez (01).