Ni el hincha de Newell's más optimista podía pensar que, tras la vergonzosa goleada sufrida ante Argentinos Juniors que desencadenó en la renuncia de Sebastián Méndez, la Lepra llegaría a la siguiente fecha FIFA sin perder, habiendo sacado 7 de 9 puntos en disputa y mirando de cerca la zona de clasificación de la Copa Sudamericana del próximo año. El triunfo agónico ante Lanús será un espaldarazo anímico importantísimo pero no debe correr el foco de los problemas futbolísticos que aún muestra el equipo de Lunari.

Este nuevo parate por las Eliminatorias será utilizado por el cuerpo técnico para recuperar soldados y trabajar en los aspectos del juego en los que ha mostrado debilidades.

Estas dos semanas serán cruciales para los próximos 5 partidos que el rojinegro debe afrontar. Si bien no tienen fecha de regreso estipulada, Rodrigo Fernández Cedrés y Ever Banega apuntan a estar presentes en Mendoza el fin de semana del 20 de octubre aunque en el Parque son cautos y hasta prefieren no arriesgar postergando su vuelta recién en la fecha 19 ante Sarmiento en el Coloso.

Armando Méndez confirmó que prepara un plan de entrenamientos para volver al nivel físico que perdió tras el desgarro que sufrió ante San Lorenzo. El lateral uruguayo fue uno de los puntos bajos en los últimos partidos y aprovechará el parate para intentar volver a ser el que fue.

Por su parte, Lucas Hoyos e Ian Glavinovich siguen en su proceso de recuperación y serán exigidos durante esta mini pretemporada para que estén disponibles a partir del próximo compromiso ante el Tomba. David Sotelo entró en la última fase de reacondicionamiento tras la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y junto a Fabricio Tirado, que sufrió un golpe en Reserva, son 2 de los juveniles con los que Lunari intentará conseguir soluciones futbolísticas.

En cuanto al equipo, el entrenador rojinegro baraja opciones para mejorar la puesta en escena más allá de los buenos resultados. Si bien el 4-4-2 parece ser inamovible, las dificultades que mostró ante el Granate para reemplazar al Pitbull y al capitán leproso sugieren un profundo trabajo en Bella Vista.

De no llegar el 10 y tras el golazo que hizo, Matko Miljevic parece tener un lugar asegurado ante el Tomba. Si el uruguayo necesita más tiempo de reposo, la flojísima actuación de Juan Ignacio Méndez y un ingreso pobre de Pablo Altamirano son el mayor dolor de cabeza de Lunari.

El retroceso ha sido lo peor que ha mostrado Newell's en los últimos tiempos y a pesar de que el entrenador tuvo palabras de elogio para sus defensores tras el choque ante Lanús, será el aspecto que más tiempo requerirá para ser pulido. Para eso será vital encontrar un acompañante para Tomás Pérez en el mediocampo y recuperar el nivel que supieron mostrar los laterales.

El calendario le dio la posibilidad a Lunari de preparar partidos por tandas. A estos 3 iniciales le seguirán Godoy Cruz, Sarmiento, Unión en Santa Fe, Huracán de local y Gimnasia en La Plata para luego descansar en otra fecha FIFA. Tras el parate de noviembre se dará la culminación de la temporada recibiendo a Central Córdoba y a Independiente, visitando a Atlético Tucumán, el choque en el Coloso ante Boca y cerrando ante Talleres en el Kempes.

Las que parecían ser 13 fechas de sufrimiento tras la salida de Méndez, a fuerza de resultados, se convirtieron en 10 partidos con la ilusión de clasificar a una copa internacional. El manejo de los dos paréntesis por la Selección serán de vital importancia para el futuro próximo rojinegro.