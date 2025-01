La novel del verano en Newell's Old Boys suma un nuevo capítulo y el protagonista sigue siendo Washington Aguerre. El arquero uruguayo, que tenía todo arreglado con Barcelona de Guayaquil, manifestó este miércoles que no quiere jugar en Ecuador y reflotó la chance de llegar al Parque Independencia.

Ante esta situación, y la posibilidad de contar con más dinero para incorporar futbolistas tras la venta de "Mata" Pérez al Inter, la Lepra avanzaría en la contratación del ex Peñarol.

Se espera que la negociación por Aguerre se defina en los próximos días, cuando el presidente rojinegro regrese de Italia.