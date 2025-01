Tras la victoria ante Talleres por la última fecha de la Liga Profesional, Newell’s comenzó una reforma profunda del plantel que ya alejó a varios jugadores, pero la lista no hará más que crecer. Algunos salieron por bajo rendimiento, otros por la culminación del contrato y ahora apuntan a aliviar la carga salarial.

El presidente leproso, Ignacio Astore, dejó claro meses atrás que el volumen de sueldos que paga no es acorde a lo que han generado y trabajan en poder acomodar la economía de la institución. En ese sentido, Armando Méndez, Ángelo Martino y Juan Ignacio Ramírez fueron apuntados para dejar el Parque Independencia en este mercado de pases.

El lateral izquierdo es el que tiene opciones más concretas para emigrar. Los clubes tienen todo acordado y la Lepra vendería el 100% del pase a cambio de 1.300.000 dólares, pero todavía no está cerrado el contrato.

Durante la tarde del viernes, la Academia le informó al rojinegro que no iban a llevar adelante la transacción por el alto salario que pretendía Martino, pero caída la noche, las partes parecieron acercarse. En el Parque Independencia ya no cuentan con el ex Talleres y esperan que su salida se concrete lo antes posible.

De no darse la venta al vigente campeón de la Copa Sudamericana, aseguran que tiene propuestas de Europa y que su paso por Newell’s ya es parte del pasado. Desde su arribo en 2023, el zurdo disputó 69 partidos y convirtió un tanto.

La situación más compleja es la del Colo. Los 4 millones de dólares que pagó el ex director deportivo, Ariel Michaloutsos, y el flojo rendimiento mostrado por el delantero hacen imposible pensar en recuperar lo invertido.

Lo más potable es un préstamo con opción de compra elevada, pero las pretensiones de Ramírez hicieron que algunos de los interesados desistan de contratarlo. Si bien Soso podría utilizarlo si se queda, no sería la primera opción, lo que dificultará aún más poder amortizar lo gastado.

Méndez se ganó el cariño del pueblo leproso a pesar de no haber mostrado su mejor nivel en el último semestre. Sin embargo, el entrenador rojinegro pretende otras características para el lateral derecho y quedaría algo relegado.

La dirigencia leprosa busca, entonces, una salida para ahorrarse el salario del uruguayo y escucha ofertas. Por ahora, los únicos pretendientes del ex Nacional fueron del fútbol local y con intenciones de un préstamo, por lo que su futuro está en análisis.